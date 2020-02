Institut et Musée Voltaire (Genève)

Nommer les lieux.

Questions interdisciplinaires sur le toponyme.

Colloque organisé par le Département de langue et de littérature françaises modernes de l'Université de Genève.

à l'initiative de Lavinia Cairoli, Pauline Mettan, Christelle Reggiani, Martin Rueff



Peut-on habiter un lieu sans le nommer ? Comment baptise-t-on une ville, une forêt, un lac ? Les noms propres de lieux sont partout, présence familière et rassurante qu’on oublie parce que l’on se contente de s’en servir. Des littéraires, inspirés par l’obsession qui habite certains écrivains (Proust, Gracq, Modiano) se tournent vers eux et convient des spécialistes d’autres disciplines pour les interroger.



Le toponyme est un objet (trop) évident, qui pourtant définit et oriente notre compréhension et nos représentations du monde : signe efficace, mémoriel et symbolique, individualisant mais socialement et collectivement institué, il découpe, ordonne et hiérarchise le réel et l’imaginaire ; il relie l’espace et le langage, le représenté et la représentation. Comment les noms propres de lieu interviennent-ils dans l’économie d’une œuvre ? Peuvent-ils en infléchir le genre ? Conditionner un horizon d’attente ? Par quels moyens les groupes sociaux s’ancrent-ils dans des espaces, définissent-ils des frontières ? Comment décrire, au contraire, les phénomènes de flânerie, d’errance, de migrations ? Quel est le rôle des noms dans la conservation ou la construction d’une mémoire, collective ou individuelle ? Quel est le rôle de la nomination, de la dénomination, de la renomination dans les représentations spatiales et historiques, politiques et économiques ?

Jeudi 5 mars 2020, Institut et Musée Voltaire (1er étage)

9h : Ouverture du colloque

Martin Rueff

9h15 : La « double nature » du nom propre de lieu : aspects linguistiques et stylistiques

Nicolas Laurent (ENS de Lyon / IHRIM)

9h45 : Du toponyme au dystoponyme : penser l’altération de la référence géographique en littérature

Aurélien D’Avout (Université de Rouen)

10h15 : Pause

10h30 : Un toponyme entre réalité et fiction : immersion en Forests avec le Berger extravagant de Sorel

Adrien Mangili (Université de Genève)

11h : Intérêt épistémologique de l'étude linguistique des noms de lieux

Georgeta Cislaru (CLESTHIA, Université Sorbonne nouvelle)

11h30 : La guerre comme lieu : le toponyme dans les haïkus de la Der des Ders

Magali Bossi (Université de Genève)

14h : L'empreinte silencieuse des lieux. Morphologie urbaine, toponymie et littérature (Paris XIXe siècle)

Judith Lyon-Caen (EHESS)

14h30 : Les lieux de mémoire de Georges Perec et Patrick Modiano

Lavinia Cairoli (Université de Genève)

15h : Pause

15h15 : Des chiffres et des lettres. Une mutation du repérage urbain au temps des Lumières

Marco Cicchini (Université de Genève)

15h45 : Sur les lieux de l’utopie. D’un nom propre à un nom commun (and back again)

Francesco Deotto (Université de Genève)

16h15 : Lieux de vie et de séjour portant nom d’écrivain : la toponymie entre hommage patrimonial et levier touristique (xixe-xxie siècles)

Marie-Clémence Régnier (Université d’Artois)

16h45 : Pause

17h : Posture d’un Outsiders

Berclaz de Sierre (artiste-plasticien et biographe de Johnny Depp)

Vendredi 6 mars 2020, Institut et Musée Voltaire (1er étage)

9h : Un cadre théorique d’analyse politique de la nomination des lieux à l’épreuve de la littérature

Frédéric Giraut (Université de Genève)

9h30 : «​ Les dieux qui habitent sous les noms et sur les lieux s’en sont allés sans mot dire » : Italo Calvino et les noms des villes invisibles

Martin Rueff (Université de Genève)

10h : De l’étiquette vide à la création de mondes : le toponyme chez Tolkien

Jean-Louis Vaxelaire et Marine Verriest (Université de Namur)

10h30 : Pause

10h45 : Du nom comme trace au nom comme place. Étude sur le toponyme proustien

Pauline Mettan (Université de Genève)

11h15 : Ces belles villes suisses aux noms trop peu français : francisation des toponymes dans le Tableau de la Suisse de Marc Lescarbot

Maxime Leblond (Université du Québec à Montréal)

12h : Conclusion