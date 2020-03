Nicole Marchand-Zañartu et Jean Lauxerois,

Trente deux grammes de pensée.

Essai sur l'imagination graphique,

Médiapop, collection "Hors collection", 2020.

EAN13 : 9782491436018.

Pourquoi l’esprit a-t-il besoin de griffonner, d’esquisser des schémas, mêlant souvent lettres, lignes et couleurs ? Et si la pensée, dans sa naissance comme dans sa construction, était d’emblée image, et imagination graphique ? Ces tracés inventifs, ces ébauches plus ou moins élaborées mais toujours mystérieuses, qu’ils soient de la main du poète, du mathématicien, du philosophe, du musicien, de l’architecte, ou de tout un chacun, nous les nommons des « grammes » – du grec gramma/grammè, « ligne, trait, dessin, écriture » –, parce que le mot rend aussi hommage à leur légèreté, leur ténuité, voire leur fragilité, qui les rendent plus vivants et plus singuliers. Trente-deux « grammes de pensée » ont été ici choisis, auxquels répondent respectivement trente deux textes, qui voudraient offrir au lecteur comme un libre fil d’Ariane dans ces fascinants labyrinthes.

*

Jean Lauxerois – ancien membre du Collège international de philosophie, traducteur de l’allemand (Heidegger, Adorno, W. F. Otto) et du grec ancien (Platon, Aristote, Sophocle). A notamment publié : l’Utopie Beaubourg, vingt après (1996), l’Épreuve du temps (2016), Rome Apocalypse (2016), ainsi que des textes de catalogue d’artistes contemporains.

Nicole Marchand-Zañartu – journaliste (presse et télévision), responsable des enseignements de sciences humaines à partir de 1981 à l’Ensci-Les Ateliers où elle crée un centre de documentation en liaison avec le CCI/Centre Pompidou. A publié en 2011 Images de pensée (co auteur Marie-Haude Caraës) aux éditions de la Réunion des musées nationaux, Les Grands Turbulents : portraits de groupes 1880-1980 chez Médiapop Éditions (2018).