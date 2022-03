Préface de Georges Banu, Postface de Véronique Timsit

“Je me suis demandé si on pouvait écrire de façon satisfaisante sur sa propre pratique.



J’ai essayé.



J’ai essayé d’observer le travail de l’acteur. Cherchant à voir quels en seraient les mouvements internes, les agencements secrets.



J’ai essayé de ne pas les ériger en règle ou en dogme mais simplement de les laisser nous faire signe.



Et de vous les adresser.



J’ai écrit différents récits racontant ce qu’on peut appeler, faute de mieux, des moments de ma vie d’acteur.



Je ne les ai pas écrits comme des souvenirs. Ces récits ne sont pas reliés entre eux par un thème.



Mais ils sont tous traversés par une question, celle qui touche au jeu.



Que se passe-t-il quand on est sur une scène ? Quand on joue ? Quand on s’y prépare ? Quand on en rêve ? Quand un grand désir vous y mène ?”

*

