En mars 1976, on a pu lire dans la presse : « Des partouzes chez la jolie prof de philo du lycée mixte ! Tous les honnêtes gens de Digne crient au scandale et ils ont raison. » La prof en question s’appelait Nelly Cavallero, trente-quatre ans, professeure agrégée de philosophie au lycée de Digne. Suspendue de ses fonctions par décision rectorale du 3 mars 1976, inculpée d’incitation de mineurs à la débauche par un juge d’instruction. Pour Nathalie Quintane, la Cavalière, c’est elle, Nelly Cavallero. En ce milieu des années 70, loin déjà de 68, on est bien décidé à l’éteindre, et pour cela à l’atteindre....