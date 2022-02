Nathalie Avignon

Musique et abolition du temps. Figures d’un idéal dans le roman contemporain

Cette étude examine, à l’aune de trois romans de R. Powers, H. Krausser et L. Guirchovitch et au contact de textes représentatifs de l’imaginaire musical occidental, l’illusion qui pare la musique du pouvoir de déjouer l’écoulement temporel, ses blessures intimes et les déchirements de l’Histoire.

Table des matières