Narrer l'histoire. Récits, disciplines, regards croisés

en ligne

Nous avons le plaisir d’annoncer la XXème édition de l’Université Européenne d'Été (UEE) du réseau OFFRES (Organisation francophone pour la formation et la recherche européennes en sciences humaines) qui aura lieu en ligne du 5 au 9 juillet 2021 et sera consacrée au thème « Narrer l'histoire. Récits, disciplines, regards croisés ».

Comme chaque année, elle prévoit des conférences plénières le matin et des ateliers thématiques l’après-midi. Vous trouverez l’argument scientifique, les descriptifs des ateliers et la fiche de candidature à l’adresse suivante : https://offres.hypotheses.org/

Les inscriptions, à envoyer avant le 31 mai, sont gratuites.

Programme :

5 juillet

10h00 : Ciprian Jeler (Université de Iași), Les promesses historiques de la philosophie moderne

11h00 : Giulia Valpions (Université de Padoue), Modernité fragmentée: Histoire, histoires et généalogies dans le Romantisme allemand

6 juillet

10h00 : Hortense de Villaine (Université de Nanterre), Les oubliettes de l'histoire de la philosophie: l'exemple du 19ème siècle britannique

11h00 : Nenad Ivić (Université de Zagreb), Sur une certaine possibilité impossible d’écrire l’histoire

7 juillet

10h00 Alexandre Gefen (CNRS/ Université Paris Sorbonne-Nouvelle) : Littérature et sciences sociales : croisements contemporains des discours et nouveaux partages des savoirs

11h00 Francesca Sensini (Université Côte d'Azur) : Histoire(s) et représentation des femmes : le cas des Romantiques de Marise Ferro

8 juillet

18h00 réunion du réseau

19h00 apéritif en ligne

9 juillet

10h00-12h30: présentation des ateliers

*

Les cinq ateliers thématiques se tiennent en parallèle l’après-midi

Atelier n°1 : « Régimes politiques hybrides. L’histoire récente des démocraties autoritaires » dirigé par Diana Margarit et Corneliu Bilba (Université Al. I. Cuza de Iași)

Atelier n°2 : « Quand les idées philosophiques rencontrent les récits historiques » dirigé par Michal Kozlowski (Université de Varsovie) et Radmila Jovanovic Kozlowski (Université de Belgrade)

Atelier n°3 : « Science-fiction et conflits sociaux : Altérité, marginalisation, dynamiques intersectionnelles » dirigé par Daniele Comberiati (Université Paul Valéry Montpellier 3)

Atelier n°4 : « Histoire et Pop culture : Des relations en mutation, une ambiguïté cultivée » dirigé par Pierre-Guillaume Paris et Thomas Vogel

Atelier n°5 : « Les pirates ont-ils une histoire ? Faire et défaire l’histoire (politique) à partir des marges… liquides » dirigé par Momchil Hristov (Sofia) et Orgest Azizaj (Tirana/Paris)