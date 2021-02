Ophélie Naessens

Portraits parlants dans l'art vidéo

L'Harmattan

EAN13 : 9782343221960

PRÉSENTATION

À partir des années 1970, des artistes s'approprient le support vidéographique, se tournent vers leur entourage, ou parcourent le monde à la rencontre d'autrui, orientant leur caméra vers des visages, à l'écoute d'une parole. Cet ouvrage propose de dégager les enjeux théoriques et plastiques des portraits parlants, ainsi que d'éclairer leur contribution au renouvellement des représentations de parole. Filmer l'autre parlant induit une suite d'étapes indispensables : partir à sa recherche, l'écouter, construire une mise en scène et concevoir un dispositif d'exposition. À travers un large corpus, l'auteure examine les attributs distinctifs de ces vidéos, à travers leur rapport aux récits de soi, leurs processus de création (enquête et entretien), leurs images qui empruntent autant au portrait traditionnel qu'aux représentations audiovisuelles, et leurs modalités d'exposition.

Lire l'introduction...

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE : PAROLE FILMÉE ET NARRATION DE SOI

Chapitre 1. Document

Chapitre 2. Témoignages

Chapitre 3. Bio-vidéo-« graphies »

Chapitre 4. Confession

DEUXIÈME PARTIE : L'ARTISTE EN(-)QUÊTE DE PAROLE : UN PROCESSUS DE CRÉATION

Chapitre 1. Le don de parole comme processus de création

Chapitre 2. Enquête

Chapitre 3. Mise en mots / Mise en scéne

Chapitre 4. L’artiste collecteur de paroles

TROISIÈME PARTIE : REPRÉSENTATIONS DE PAROLES

Chapitre 1. Parole filmée : naissance d’un genre

Chapitre 2. Parole filmée : documentaire et télévision

Chapitre 3. Construction d’une parole

QUATRIÈME PARTIE : PAROLES FILMÉES DANS L'ESPACE D'EXPOSITION

ESPACES DE PAROLE / ESPACES D'ÉCOUTE

Chapitre 1. L’espace d’un autre

Chapitre 2. L’espace de l’autre

Chapitre 3. Parole filmée et art politique