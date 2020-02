Nicolas Tertulian

Modernité et Antihumanisme

Les combats philosophiques de Georg Lukács

Klincksieck, 2020

368 pages

coll. Critique de la politique

N° dans la collection : 20

Parution : 08/11/2019

EAN13 : 9782252043363

Ce livre rassemble des articles dont la rédaction s’étend sur plus de trois décennies. Il esquisse les linéaments d’une philosophie de la démocratie radicale, centrée sur la figure du penseur hongrois Georg Lukács (1885-1971).

À travers une critique rigoureuse des tendances antihumanistes du XXe siècle — et notamment des systèmes conceptuels développés par Martin Heidegger et Carl Schmitt —, Lukács a rappelé dès les années 1930 les exigences d’une pensée européenne responsable, désireuse à la fois d’assumer ses origines révolutionnaires et de tirer les conséquences des grandes catastrophes politiques du XXe siècle. Dans son oeuvre propre, Lukács pose les fondements philosophiques d’une pensée de l’égalité et de l’inclusion qui, sans rien perdre du mordant critique de sa matrice marxiste, s’efforce d’articuler les différents niveaux de manifestation d’une rationalité plurielle. La tâche ultime de la philosophie ne doit pas être de séparer, d’opposer et de discriminer, mais de retrouver dans la théorie de la connaissance, l’expérience quotidienne, la création artistique, l’instauration institutionnelle, l’unité d’un projet humain. Lukács revient ainsi au premier plan du combat pour une modernité ouverte et sans mépris, pour une véritable culture de l’égalité dans la démocratie.

Nicolas Tertulian, né en 1929 à Iaşi en Moldavie roumaine, est un philosophe, esthéticien et essayiste, installé en France depuis 1982. Spécialiste reconnu de la pensée de Georg Lukács, il a enseigné de 1982 à 2010 l’« Histoire de la pensée allemande (XIXe-XXe siècle) » à l’EHESS. Il est l’auteur, en français, de deux ouvrages consacrés à la pensée lukácsienne. D’innombrables publications, du Brésil au Japon, ont fait connaître ses travaux, notamment ses études critiques sur Heidegger et Schmitt. Nicolas Tertulian est décédé en septembre 2019 à Suresnes, sans avoir vu paraître ce livre.

Table des matières

Présentation de Pierre Rusch



Première partie. Lukács et la pensée ontologique du XXe siècle

Chapitre 1 : Histoire de l’Être et révolution politique. Réflexions sur un ouvrage posthume de Heidegger

Chapitre 2 : Qui a peur du débat ? Réponse à M. de Beistegui

Chapitre 3 : Lukács et Heidegger – les deux ontologies (une confrontation)

Chapitre 4 : Le concept d’aliénation chez Heidegger et Lukács

Chapitre 5 : Nicolai Hartmann – Lukács, une alliance féconde



Deuxième partie. Lukács et le marxisme du XXe siècle

Chapitre 6 : Adorno – Lukács : polémiques et malentendus

Chapitre 7 : Distanciation ou catharsis ? (Sur les divergences entre Brecht et Lukács)

Chapitre 8 : Gramsci, l’Anti-Croce et la philosophie de Lukács

Chapitre 9 : Ernst Bloch – Georg Lukács, paradoxes d’une amitié

Chapitre 10 : Sartre : de l’intelligibilité de l’histoire



Troisième partie. Figures de l’antidémocratie

Chapitre 11 : Croce et Gentile – de l’amitié à l’hostilité

Chapitre 12 : Arnold Gehlen – la genèse de sa pensée

Chapitre 13 : Carl Schmitt : la théologie politique

Chapitre 14 : Carl Schmitt : le juriste et le Führer

Chapitre 15 : Scènes de la vie philosophique sous le IIIe Reich : Steding, Schmitt, Heidegger

