Objet controversé, l’infrastructure est l’entrée par laquelle cet ouvrage interroge la production imaginaire et concrète de l’espace urbain. L’étude de trois métropoles – New York, Paris, Hong Kong – permet d’approfondir les rapports au temps qu’entretiennent les villes et leurs infrastructures, construites pour durer alors même que leurs fonctions sont destinées à évoluer.

Nathalie Roseau propose ainsi une relecture des grands artefacts urbains qui nous environnent, racontant les débats qui les ont accompagnés et les crises auxquelles ils sont encore confrontés. Elle envisage les infrastructures dans une perspective située et transnationale et identifie, à la manière de l’archéologue, les traces visibles et invisibles de leur sédimentation. Les récits du parkway newyorkais, de Roissy Charles-de-Gaulle et du périf parisien, ainsi que de l’infrastructure hongkongaise dévoilent les attentes d’une société au regard des temps à venir et clarifient les rapports de force entre pouvoirs et représentations, instituant le projet comme une chaîne de convergences et de conflits, de décisions et de revirements.

Réflexion sur l’urbanisme comme savoir et pratique, cet ouvrage interroge la valeur des futurs projetés et propose un changement de perspective face aux transformations qui s’imposent aux métropoles. Ancrées dans l’histoire des villes, les infrastructures dialoguent avec les défis du présent.

SOMMAIRE

Introduction/ La ville aux prises avec le temps, 9

Les mots de la grande ville, 9 / L'infrastructure de la ville-territoire, 11 / Dialectiques infrastructurelles, 13 / La ville au présent, 15 / Une perspective rétrospective, 17

1/ «IMPOSSIBLE UTOPIAS»: NEW YORK, L’ODYSSÉE DU PARKWAY

IDÉE ET OBJET, 25

L’AGRANDISSEMENT PAR LE PAYSAGE, 29

Civilization versus wilderness, 29 / Les origines du parkway, 31 / New York hors les murs, les parkways de Brooklyn, 33

LA VOIE COMME NARRATION, 37

23rd and 24th wards, vers le Greater New York, 38 / «Gardens for the machine», les parkways du Westchester, 40 / Paysage et photographie, 46

L'UNITÉ DE L'AMÉNAGEMENT, 49

Ville, métropole, région: l'élasticité du plan, 49 / Parkway, Highway, Freeway: les glissements de la voie, 52 / Le plan versus la performance, 55 / Médiatisations, 60

L'ÉCLIPSE DU PROJET, 65

Le cœur des villes, l'autoroute comme Pharmakon?, 66 / «The exploding metropolis», 69 / Paysagistes, ingénieurs, planners: les déplacements de l'infrastructure, 71

CRISE ET RENAISSANCE, 75

D’Olmsted à Moses, icônes urbaines, 75 / Parkway design: un paradis perdu?, 80 / «Rethinking», la grande échelle en question, 82

LA MÉMOIRE DE LA VILLE AU PRÉSENT, 87



UN AUTRE PRÉSENT S'INSTALLE DANS LE FUTUR» : PARIS, DU PÉRIF À L'AÉROPORT

ÉVÉNEMENT ET MONUMENT, 101

UNE FIN ET UN COMMENCEMENT, 105

Le Grand Paris, idée et réalité, 105 / De la ville à l'infrastructure, une intime relation, 108 / 1973-1974: synchronies et dissonances, 112

HORIZONS D’ATTENTE, ESPACES D'EXPÉRIENCE, 117

Promesses et usages, 117 / Le temps paramètre du projet, 120 / Le futur en crise, 122

NARRATIONS ET PROJETS, 125

Les Paris du Périf, 125 / Roissy au-delà de Paris, 130 / Le projet total: cohésion ou dissension, 133

LES LIEUX DU GRAND, 135

Monumentalités, 135 / Hétérogénéités, 138 / Élite et masse, 140

DES OBJETS QUI RÉSISTENT, 143

L'impensé du territoire, 143 / L'espace en mouvement, 145 / Le retour du super-projet, 149 / Les ambivalences du Grand Paris, 152

LA MATÉRIALITÉ DE LA VILLE DES FLUX, 157

3/ «THE SHAPE OF THINGS TO COME»: HONG KONG XXL, 169

RELATION ET DISPOSITIF, 171

RENDRE VISIBLE LE FUTUR QUI ADVIENT, 173

Réformes territoriales, le domaine des possibles, 173 / Objet et projet politiques, 175 / La controverse aéroportuaire, 178

NOUVELLES TERRITORIALITÉS, 181

Coalitions, 181 / La création d'un territoire, 183 / Airport back into the city, 185 / La médiatisation de l'événement, 188

LA VILLE NARCISSE, LE MIROIR ET SON DOUBLE, 191

Micromonde versus macromonde, 192 / Mégastructure versus infrastructure, 195 / Image versus usage, 199

DE L'ÉMANCIPATION À L'INTÉGRATION, 203

De la métropole à la région, la course infrastructurelle, 203 / Horizons post-2047, la ville duale, 206 / Pannes des projets et impasses des récits, 207

QU'EST-CE QUE LA VILLE-MONDE?, 211

Conclusion/ L'infrastructure comme milieu, 221

Bibliographie, 225

Sources, 245

Remerciements, 249

Crédits, 251