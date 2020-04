Najib Redouane et Yvette Bénayoun-Szmidt (dir.), Kamal Benkirane - Voix marocaine au Canada

Paris : L'Harmattan, 2020.

308 p.

EAN 9782343186184

32,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Essayiste, poète, écrivain et nouvelliste, Kamal Benkirane, Canadien d'origine marocaine, s'est rapidement acquis une reconnaissance publique et critique. Ce collectif, qui réunit seize études appartenant à des chercheurs de cultures et d'horizons divers, vise à montrer la particularité de cet écrivain qui se distingue par l'affirmation d'un talent certain des genres, des registres, des concepts. Son oeuvre pourrait être revendiquée comme de la proésie, ce qui le singularise en tant que voix marocaine au Québec prometteuse et puissante, celle d'un auteur sensible aux aspects de l'évolution humaine dont les paroles écrites ne cessent d'émouvoir, de charmer, de toujours nous surprendre.

Essayiste, professeur, poète et romancier, Najib Redouane est auteur de plusieurs ouvrages critiques et de nombreux articles dans le domaine des littératures francophones du Maghreb, des Antilles, de l’Afrique, ainsi que des écrivains francophones en exil. Canadien et Américain d’origine marocaine, il vit depuis 1999 aux États-Unis où il enseigne les littératures de la francophonie du Sud. Il a déjà publié cinq romans.

Yvette Bénayoun-Szmidt est professeure titulaire à l’université York-Glendon. Elle est auteure et coauteure de plusieurs ouvrages critiques et d’articles portant, entre autres, sur l’écriture au féminin dans la littérature francophone du Maghreb. Dans ses recherches actuelles, elle se penche sur les écrivains maghrébins migrants (ou en exil) au Canada. Canadienne d’origine marocaine, elle vit depuis plusieurs années à Toronto (Canada).

Ont également contribué à cet ouvrage : Youssef Abouali, Bouchra Benbella, Faouzia Bendjelid, Evelyne M. Bornier, Lahoucine Elmerabet, Noureddine Fadily, Irina-Roxana Georgescu, Khalid Hadji, Matilde Mésavage, Rachida M’Fadell, Yamina Mokaddem, Fettouma Quintin, Valentina Rădulescu, Bernadette Rey Mimoso-Ruiz, Rachida Saidi, Afaf Zaid, Najat Zerrouki.

Lire un extrait