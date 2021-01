Nathalie Quintane

Un hamster à l'école

La Fabrique éd., janv. 2020

198 p. — ISBN : 9782358722094

34 ans… non… si je compte la fac, 5 ans de plus… et le secondaire, 7 ans… et l’école, 5 ans… et la maternelle : + 2… 53 ans que, élève, étudiante, enseignante, je suis dans l’Éducation nationale. De la disparition de l’estrade à l’arrivée du numérique, des concours aux cantines, des mutations insidieuses aux réformes à marche forcée, ce livre tente une traversée de l’institution — sans se retenir d’en rire, et en tâchant de ne pas trop en pleurer.

Nathalie Quintane publie d’abord ses premiers textes dans des revues de poésie puis, chez P.O.L, des livres sans indication générique ainsi que deux romans. Dernier ouvrage paru : Ultra-Proust. Une lecture de Proust, Baudelaire et Nerval (La fabrique, 2018).

