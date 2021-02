Nelly Pons

Océan plastique. Enquête sur une pollution globale

Actes Sud

ISBN : 978-2-330-14078-6

384 p.

22,0 €

PRESENTATION

L’océan recouvre 71 % de notre planète, absorbe près d’un tiers du CO2 que nous produisons, régule le climat, fournit oxygène, nourriture, eau, médicaments… Pour autant, plus de 8 millions de tonnes de plastique y pénètrent chaque année, et avec, les polluants qui les constituent. Portés par les courants, ces déchets se délitent en une multitude de micro- et nanoparticules qui envahissent écosystèmes et organismes marins, sans que nous ayons fini d’en cerner les ravages. Aujourd’hui nous le savons, nous aussi nous mangeons, buvons et respirons du plastique.

Pourtant, des solutions existent. Après plus de trois années d’enquête, Nelly Pons présente les différents leviers que nous pouvons actionner pour sortir dignement de cette crise écologique majeure. Du nettoyage au développement de matières innovantes en passant par le recyclage, l’économie circulaire, la prévention ou le zéro- déchet, elle explore les enjeux, les pistes sérieuses comme les fausses bonnes solutions et fait des propositions concrètes à appliquer dès aujourd’hui. Pas à pas, elle démontre que nous pouvons mettre fin au cercle infernal, pour peu que nous le voulions bien.

Cet ouvrage est un plaidoyer pour l’avenir, un appel à agir collectivement, à tous les niveaux et le plus en amont possible, à la source de l’hémorragie. Car si le problème est global, sociétal et systémique, la réponse le sera aussi.

Lire l'introduction...