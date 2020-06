Introduction à Claude Lefort

Nicolas POIRIER

La Découverte



Collection : Repères n°742

Parution : juin 2020

ISBN : 9782348055867

Nb de pages : 128

ISBN numérique : 9782348055874

Format : EPUB



Cette introduction à la pensée et l’œuvre de Claude Lefort (1924-2010) met en lumière la réflexion particulièrement novatrice du philosophe sur la démocratie, nourrie de l’expérience du totalitarisme, notamment sous sa forme stalinienne.

Après être revenu sur l’engagement militant de Lefort au sein du groupe Socialisme ou Barbarie et sur les raisons qui l’ont conduit à s’éloigner du projet révolutionnaire, cet ouvrage montre ce que doit sa pensée à la réflexion philosophique développée par le philosophe Maurice Merleau-Ponty, particulièrement sur les questions de société, de politique et d’histoire. Il fait aussi ressortir l’immense travail de réinterprétation de Machiavel accompli par Lefort, qui a débouché sur une théorisation de la démocratie en tant que régime capable de faire vivre la conflictualité inhérente au politique. Il explique enfin comment Lefort a approfondi sa réflexion sur la démocratie à partir de Tocqueville notamment, et cherché à redonner un contenu politique à l’idée des droits de l’homme.

Nicolas Poirier est enseignant et chercheur en philosophie, rattaché au laboratoire Sophiapol de l’université Paris-Nanterre. Il a publié dernièrement Canetti. Les métamorphoses contre la puissance (2017) et Castoriadis. Du chaos naît la création (2019). Il travaille actuellement sur le lien entre l’exil et la création littéraire.

On peut lire sur nonfiction.fr un entretien de Nicolas Poirier avec Jean Bastien sur la pensée de Claude Lefort (en ligne le 23 juin 2020).

Table des matières

Introduction

I/ Socialisme ou Barbarie : l’analyse critique du capitalisme bureaucratique

Lefort élève de Merleau-Ponty

Un engagement politique précoce – Une double influence : la phénoménologie et le marxisme

Le groupe et la revue Socialisme ou Barbarie : les ambiguïtés du projet révolutionnaire

L’auto-organisation ouvrière – Le groupe et la revue Socialisme ou Barbarie– Un parti d’avant-garde ou un organe de réflexion et de critique ?

L’expérience prolétarienne

Une phénoménologie historique du mouvement ouvrier – La subjectivation ouvrière – La critique de la bureaucratie comme classe dominante

L’analyse du phénomène totalitaire

Au-delà de la mythologie révolutionnaire – La nature de l’État totalitaire – La polémique avec Sartre à propos du communisme

II/ L’historicité contre le savoir absolu

L’illusion du savoir absolu et la reconnaissance de l’altérité

De la critique du parti à la critique du projet de société autonome – L’impossible maîtrise du social et le mythe de l’histoire achevée – Maurice Merleau-Ponty

Repenser l’histoire et la société à partir de l’anthropologie et de la psychanalyse

Le détour par l’ethnologie – Du clivage du sujet à la division sociale

Entre philosophie et politique : penser le monde avec Merleau-Ponty

Repenser l’histoire en dehors du cadre philosophique hérité – Penser au contact de l’être sauvage

Mai 68 : la pensée à l’épreuve de l’événement

L’ébranlement du mode de domination bureaucratique – Mai 68 et ses interprétations – Un désordre créateur

III/ La division originaire du social et le conflit politique

De Marx à Machiavel : la division sociale

La redécouverte de la politique – Le caractère indépassable de la division sociale – Au-delà du machiavélisme

La conflictualité sociale

La dimension symbolique du pouvoir – Une revendication infinie de liberté

Le refus de la domination

Démocratie sauvage – L’énigme de la servitude volontaire

Retour sur la révolution hongroise de 1956

L’ébranlement de l’édifice bureaucratique – Assumer le principe de la division sociale – Les revues Textures et Libre

IV/ L’indétermination démocratique

L’avènement de la démocratie

Au-delà d’un simple régime politique : la démocratie comme forme de vie sociale – La démocratie ou le régime de l’indétermination

La forme du pouvoir démocratique

La place vide du pouvoir – Mettre à nu les fondements du politique

Droit et démocratie

La dimension politique du droit – Les droits de l’homme comme matrice d’une politique de l’émancipation – Penser politiquement les droits de l’homme

La domination totalitaire

De la révolution démocratique à son renversement totalitaire – À propos du totalitarisme – La logique totalitaire et la figure de l’egocrate

Conclusion

Repères bibliographiques