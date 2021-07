NICOLAS LYON-CAEN, RAPHAËL MORERA

À vos poubelles citoyens!

Environnement urbain, salubrité publique et investissement civique

(Paris, XVIe-XVIIIe siècle)

Champvallon, 2020

22 octobre 2020 — 232 p. — ISBN 979-10-267-0928-2 — 22 €

Collection L'environnement a une histoireLes sociétés contemporaines produisent une quantité extraordinaire de déchets, nécessitant une organisation spécifique pour les évacuer et les recycler. Comment procédait-on avant le triomphe de l’industrie, avec des volumes bien moindres mais des moyens techniques plus limités? Ce livre s’intéresse à la manière dont le Paris d’Ancien Régime, monstre démographique, les a relevés. L’investissement direct des Parisiens et de leurs édiles est fondamental : les citadins ont longtemps pris eux-mêmes en charge l’organisation et le paiement du nettoiement des rues réalisé par des paysans de banlieue et de multiples travailleurs. Confrontant ses rêves de grandeur à la matérialité des défis logistiques et financiers, la monarchie a cependant peu à peu accru son emprise sur cette activité.

Nicolas Lyon-Caen est chercheur au CNRS. Il a notamment publié La Boîte à Perrette. Le jansénisme parisien au XVIIIe siècle aux éditions Albin Michel en 2010.

Raphaël Morera est chercheur au CNRS. Spécialisé en histoire environnementale, il travaille sur la gestion de l’eau à l’époque moderne. Aux Presses universitaires de Rennes, il a notamment publié L’assèchement des marais en France au XVIIe siècle en 2011.

