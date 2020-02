Nathalie Heinich

Le Pont-Neuf de Christo

Ouvrage d’art, œuvre d’art ou comment se faire une opinion

Thierry Marchaisse éd.

20 €, 184 p.

ISBN : 978-2-36280-234-8​

Format : 140/205 mm

Parution : 5 mars 2020

Pour retrouver l’effet d’étrangeté que produisit l’emballage du Pont-Neuf, il faut remonter dans le temps, quand Christo était encore peu connu du grand public.



En 1985, le sens d’une entreprise aussi inédite, collective et éphémère, était loin d’aller de soi, en tout cas pour les non-initiés : avait-on encore affaire à un ouvrage d’art – le pont – ou bien à une œuvre d’art ? Comment se faire une opinion ? Et fallait-il même prendre tout cela au sérieux, qui défiait autant le sens commun que la sociologie ?



L’enquête menée à l’époque par Nathalie Heinich permet de s’immerger dans le Paris du premier « effet Christo ». Truffée d’anecdotes savoureuses et de documents originaux, elle offre une introduction remarquablement vivante à la question des frontières de l’art.

Nathalie Heinich est sociologue, directrice de recherche au CNRS. Elle a publié une quarantaine d’ouvrages portant sur le statut d'artis­te et d'auteur, l’art contemporain, les identités en crise, l'histoire de la sociologie, et les valeurs.

​Notamment : Le Paradigme de l’art contemporain (Gallimard, 2014), Des valeurs. Une approche sociologique (Gallimard, 2017).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…