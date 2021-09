MRGT - 5bis bd Boulevard Lavoisier 49000 ANGERS

Mythes & Formes Brèves

Colloque des doctorants

Maison de la Recherche Germaine Tillion

5 bis bd Lavoisier, 49000 ANGERS,

7 et 8 octobre 2021

7 octobre

Le colloque des doctorants, "Mythes et formes brèves", au croisement des axes de recherche de notre laboratoire, le CIRPaLL se tiendra en présentiel à la MRGT (5b boulevard Lavoisier, Angers) les 7 et 8 octobre prochains. Vous trouverez le programme ci-dessous mêlant histoire des arts, littératures et études cinématographiques. Si vous souhaitez suivre l'événement à distance, vous pouvez nous adresser une demande à : mythes.formesbreves@gmail.com.

9h45-10h45 Interview et Conférence inaugurale d’Emmanuel Vernadakis

Le mythe entre formes brèves et formes longues : quels dialogues ?

11h00-11h40 Sophie Neyret-Tassan (Paris Université) : « L’illustration comme forme brève du mythe : l’exemple de The High History of the Holy Graal de Sebastian Evans (J.M. Dent & Co, London, 1903), illustré par Jessie Marion King (1875-1949) »

11h40-12h20 Anastasia Shinko (Université Côte d’Azur) : « La mise en scène discursive du mythe dans les formes brèves de narration chez Michel Tournier »

Mythes et formes brèves à l’épreuve du contemporain

14h00-14h40 Priscille Croce (Université Bordeaux Montaigne) : « Antigone, celle qui a osé dire non. Reformulation du mythe dans l'album pour la jeunesse »

14h40-15h20 Benoît Abert (Université de Lille) : « Le mythe de Verlaine et Rimbaud à travers le prisme des réseaux sociaux »

Mise en poème du mythe : influences, enjeux et significations

15h40–16h20 Etienne Garnier (Université d’Angers) : « D’une tradition l’autre : mythes et formes brèves dans la poésie objectiviste »

16h20–17h00 Lucie Houdu (Université d'Artois) : « Un corps mythique au prisme de la forme cinématico-poétique : mythe d’Orphée et figure poétique dans Metamorpheus, film-poème de Tony Harrison »

18h30 Concert « Mythes en musique » à la Passerelle

8 octobre

Mise en nouvelle du mythe : influences, enjeux et significations

9h30–10h10 Manuel Lecoq (INALCO) : « Portrait d’un Achille renversé dans "L’apostat Panayis Mavropoulos" (1935) de M. Karagatsis : une nouvelle grecque au croisement des mythes »

10h10–10h50 Alaïs Le Villain (Université d’Angers) : « La nouvelle El Pozo du bolivien Augusto Cespedes : un mythe, une guerre et des hommes »

Les formes brèves : la fabrique des mythes ?

11h10–11h50 Giorgia Testa-Vlahov (Université de Milan et Université Sorbonne - Paris IV) : « Les Vies Imaginaires de Marcel Schwob : la brevitas entre mythe et réalité »

11h50–12h30 Céline Cregut (Le Mans Université) : « "A wave of metaphysic despair" : mise en forme et temporalité du mythe dans Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau (1921) »

Les mythes : la fabrique des formes brèves ?

14h20–15h00 Ariadna Tchatchanidze (Université Rennes 2) : « La Fille des neiges (Snégourotchka) de Nikolai Rimski-Korsakov ou la résurrection d’un mythe païen slave par les artistes russes de la fin du XIXe siècle »

15h00–15h40 Adrien-Gabriel Bouché (Université Rennes 2) : « Orphée à la poursuite d’Orphée : l’épuisement du regard dans Film de Samuel Beckett »

16h00-17h00 Table ronde avec Laurent Gourmelen, Cécile Meynard,

Michelle Ryan-Sautour & Jean-Michel Yvard

17h00-17h10 Clôture