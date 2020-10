Myriam Kohnen,

L'enfant esclave dans l'oeuvre d'Hector Malot. Une figure ambivalente du roman naturaliste,

Éditions Peter Lang, collection "Comparatisme et Société", 2020.

EAN13 : 9782807614772.

Dans l’histoire de l’art et dans la littérature du XIXe siècle, la thématique de l’esclave occupe une place prépondérante. Que ce soit l’exploitation des jeunes au travail ou une forme plus moderne de l’abus au cirque, on retrouve régulièrement une réflexion sur la position des enfants dans la peinture et les romans. De plus, les caricaturistes comme Cham et Albert Robida contribuent à véhiculer certains préjugés en vogue sous le Second Empire ; la presse se fait aussi l’écho de l’opinion publique. Dans ce contexte, Hector Malot. occupe une place à part dans la littérature française du XIXe siècle. Considéré par de nombreux confrères comme un auteur secondaire par rapport aux noms célèbres tels que Flaubert ou Zola, le père de Sans Famille (1878) a été souvent qualifié de son vivant de producteur de récits. Or, hostile à la publicité, le créateur de Romain Kalbris (1867-1869) représente surtout un homme qui recherche la « probité », selon l’expression de la journaliste Séverine.

En tant qu’ancien juriste, il estime en effet que le roman populaire doit présenter une réflexion historique sur les mœurs de son époque, tout en restant fidèle à l’esthétique réaliste-naturaliste. Après Ourika (1823) de Claire de Duras et Georges (1843) d’Alexandre Dumas, Pompon (1880-1881) souligne bien l’ambition des gens de lettres à analyser le colonialisme et la quête d’indépendance des adolescents. Après les travaux de Montesquieu et d’Arthur Gobineau sur la diversité des races humaines, l’auteur nous propose un discours sociologique sur la discrimination des Noirs et la situation des marginaux. En attribuant une mission salutaire à l’art, à la musique et à la sculpture, les romans de Malot nous dévoilent ainsi une poétique ambivalente, basée sur l’opposition entre l’objectivité des faits réels et la subjectivité du créateur. En reproduisant en miroir l’antithèse même de l’existence, les récits invitent le lecteur à la compassion. Cet ouvrage met en lumière la spécificité d’un écrivain célèbre tombé dans l’oubli. En se basant sur une approche comparative, historique et poétique, il tente de réhabiliter une personnalité, dont la modernité inspire encore aujourd’hui la littérature de jeunesse.

