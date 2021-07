Myriam Blœdé, Pierre Caye, Jacqueline Chénieux-Gendron, Martine Colin-Picon (sous la dir. de),

La "Pensée-Breton". Art, magie, écriture, chez André Breton,

L'Œil d'or, collection ""Mémoires & miroirs"", 2021.

EAN13 : 782490437078.

Revenir à l’œuvre même d’André Breton pour l’appréhender en termes d’idées, de travail de la pensée et du regard, en évaluer la portée dans l’espace et dans le temps, l’ouvrir au dialogue et l’exposer à la confrontation, tels sont les enjeux de cet ouvrage qui réunit des auteurs reconnus dans des disciplines variées (philosophie, histoire de l’art, des sciences et de la culture, littérature, psychanalyse), et pour certains non spécialistes d’André Breton.

Prenant acte de la prodigieuse évolution critique des sciences humaines depuis la disparition de « l’inventeur » du surréalisme, La « Pensée-Breton » propose, précisément, d’aborder cette oeuvre comme pensée, c’est-à-dire comme un travail philosophique inédit, à l’écart des philosophies répertoriées du XXe siècle, et non plus seulement comme un espace littéraire ou artistique.

Déployé sur trois axes – l’art, la magie, l’écriture – qui parfois convergent et se nouent, La « Pensée-Breton » s’interroge successivement sur les manières de penser propres à André Breton ; sur les processus de sa création, ses modalités d’écriture (fabriquer pour comprendre) ; sur son esthétique, de l’art à l’état

sauvage à l’art magique ; sur quelques interlocuteurs avec et contre lesquels Breton a élaboré sa pensée ; et sur certaines « influences », prémisses, résonances ou échos lointains, attachés à son œuvre.

*

Avec des contributions de Wolfgang Asholt, Marie-Paule Berranger, André Cariou, Jacqueline Carroy, Pierre Caye, Jacqueline Chénieux-Gendron, Michel Deguy, Stéphane Guégan, Christiane Lacôte-Destribats, Claude Leroy, Jean-Claude Marcadé, Françoise Nicol, Mark Polizzotti, Teodoro Rennó Assunção, Masanori Tsukamoto, Luc Vigier et Olivier Wagner.

*

Cet ouvrage fait suite au colloque international « Breton après Breton. Philosophies du surréalisme » (Paris, INHA et BnF, 26-27 avril 2017), organisé par le Centre Jean Pépin (CNRS-ENS), en collaboration avec le CRAL (CNRS-EHESS) et le Centre Alexandre Koyré (CNRS-EHESS-MNHN), avec le soutien du LabEx Hastec, de la BnF et de la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet.

*

SOMMAIRE

Une "Pensée-Breton"

Manières de penser

Breton après Breton. Un rivage heureux pour notre pensée, par Jacqueline Chénieux-Gendron

La fée électricité (André Breton), par Michel Deguy

Écrire et réaliser une nouvelle Science des rêves ? À propos des lectures onirologiques d’André Breton dans les Vases communicants, par Jacqueline Carroy

Fabriquer pour comprendre

De la valise intérieure à l’objet magique : le poème-objet d’André Breton, par Marie-Paule Berranger

Non magie, mais travail de la langue. Écriture du sujet, pensée du temps vécu, pensée de la langue, par Jacqueline Chénieux-Gendron

Le manuscrit de Nadja, anatomie d’une création, par Olivier Wagner

Nadja d’André Breton : une écriture mise à l’épreuve, par Christiane Lacôte-Destribats

De l’art à l’état sauvage à l’art magique

L’art à l’état sauvage, par Mark Polizzotti

Charles Filiger – André Breton, à la recherche de l’art magique, par André Cariou

Relire, relier L’Art magique, par Stéphane Guégan

Le Sur-de la réalité. Le différend entre Breton et Bataille sur la souveraineté, par Pierre Caye

Avec et contre

Le « dialogue créole » entre André Breton et André Masson, par Françoise Nicol

Aragon/Breton, d’un discours infiniment adressé, par Luc Vigier

André Breton et Blaise Cendrars ou les rejets électifs, par Claude Leroy

Prémisses, résonances ou échos lointains

Conceptions contradictoires de la notion d’unité ou unité des contradictions ?

Breton, Berkeley et les présocratiques, par Wolfgang Asholt

Murilo Mendes et André Breton : image poétique et quête de l’inconnu, par Teodoro Rennó Assunção

Breton au Japon, une passivité créatrice, par Masanori Tsukamoto

Pratique-théorie-philosophie dans l’avant-garde de la Russie et de l’URSS au début du XXe siècle. Homologie et discontinuité avec la "pensée-Breton" par Jean-Claude Marcadé

Du surréalisme en art. Poésie et production, par Pierre Caye

Table des auteurs

Table des illustrations

*

Ouvrage publié avec le soutien de l’École universitaire de recherche Translitteræ (programme Investissements d’avenir ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* et ANR-17-EURE-0025), du Laboratoire d’Excellence d’Histoires et Anthropologie des Savoirs, des Techniques et Croyances (ANR-10-LABEX-85) de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes - Université PSL et du Centre Jean Pépin (UMR 8230, CNRS/ENS Paris - PSL).