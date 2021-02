Marie Thérèse Jacquet (dir.)

AdolescenceS

Macerata, Quodlibet

ISBN 9788822905499



PRÉSENTATION

Pour les adultes que nous sommes, l’adolescence se présente comme un âge perdu, et, en tant que tel, ne peut que susciter curiosités, interrogations, désir de récupération de cet autre, voire de ce semblable que nous avons été.

Mais ce passage se fait difficile à saisir car il se révèle extrêmement varié : incertain dans ses limites temporelles, dans ses manifestations largement individuelles, souvent problématiques à cerner et à encadrer, plus peut-être que toute autre manifestation humaine, et ce, jusque dans ses caractéristiques les plus récentes, tout à fait particulières, qui vont se diffusant. Face aux difficultés de la science pour appréhender cette phase de nos existences, c’est sans doute l’art qui se révèle le plus apte à en pénétrer la spécificité si atypique. Évoquer l’adolescence ou plutôt les adolescences en littérature aujourd’hui – car peut-être faut-il oser n’utiliser ce substantif qu’au pluriel – signifie donc laisser s’installer dans les mots, s’y inscrire des êtres, des événements, des impressions, des sentiments, autrement dit un vécu qui habite loin derrière nous, un vécu en partie perdu, en partie flou, en partie remanié, avec, à disposition, plus ou moins de documentation et de témoignages, eux aussi, peu ou prou sujets à caution. Autant de nourriture pour le geste créateur qui devra s’en emparer et le transformer en un bien commun, en creusant une opacité, un indicible autour desquels tourne, travaille, se projette, se condense l’écriture : par sa capacité à accueillir et à décliner ambiguïtés, pluralités, obscurités, errances, folies, la littérature nous consent probablement, certes à sa manière, de faire (re)vivre une si étrange période.

Dialogues entre Yves Baudelle et Marie Darrieussecq, Enzo Mansueto et Giorgio Vasta, Rocío Murillo González et Alice Zeniter, Carmen Valcárcel et Marta Sanz ;

Inédits d’Aliona Gloukhova et Josué Guébo ;

Analyses critiques d’Yves Baudelle, Valeria Gramigna, Marie Thérèse Jacquet, Enzo Mansueto, Concepción Martín Huertas, Valentina Pinto, Marinella Termite.

SOMMAIRE

Marie Thérèse Jacquet, Écrire d’un temps enfoui

Josué Guébo, Des ailes pour deux chenilles

Marinella Termite, « Brûleurs de routes », brûleurs d’âges : la mue selon Boualem Sansal

Sobre Daniela Astor y la caja negra. Carmen Valcárcel dialoga con Marta Sanz

Concepción Martín Huertas, «Cómo calzarse la palabra mujer»: Daniela Astor y la caja negra y La lección de anatomía de Marta Sanz

Autour de Clèves. Yves Baudelle dialogue avec Marie Darrieussecq

Yves Baudelle, Clèves de Marie Darrieussecq : une vision carnavalesque de l’adolescence féminine

Autour de L’art de perdre. Rocío Murillo González dialogue avec Alice Zeniter

Valeria Gramigna, Adolescences dans quelques pages d’aujourd’hui : Maylis de Kerangal et Claudine Galea

Intorno al Tempo materiale. Enzo Mansueto dialoga con Giorgio Vasta

Enzo Mansueto, Vasta-Burns: il terrorismo e i silenzi dell’adolescenza

Aliona Gloukhova, Chien ciel d’août

Valentina Pinto, J’écris donc je suis : le mensonge des mots dans La Trilogie des jumeaux d’Agota Kristof

Résumés

Index des noms