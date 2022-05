Adresse : Nanterre, Université Paris Nanterre, France

Raísa FRANCA BASTOS présentera ses travaux de recherche en vue de l'obtention du doctorat en Littérature Comparée / Études Romanes - Portugais.





Titre de la thèse : "Mouvance de la matière carolingienne, de l'Europe médiévale au Brésil contemporain : étude d'un transfert culturel"



sous la direction de Camille Dumoulié et d'Idelette Muzart - Fonseca dos Santos



Membres du Jury :

Madame Mercedes Blanco (Professeure, Université Paris Sorbonne)

Madame Nathalie Koble (Maîtresse de Conférences HDR, École Normale Supérieure de Paris)

Monsieur Michel Riaudel (Professeur, Université Paris Sorbonne)

Monsieur Paulo Teixeira Iumatti (Professeur, Université Paris III - Sorbonne Nouvelle)

Monsieur Raffaele Ruggiero (Professeur, Aix Marseille Université)

Monsieur Camille Dumoulié (Professeur émérite, Université Paris Nanterre)



Date de soutenance : le 10/06/2022 à 14h en salle René Rémond (B015), bâtiment Pierre Grappin (B).



La soutenance de thèse sera suivie d'un pot de l'amitié.

Résumé de la thèse :



Ce travail porte sur les formes et les modalités de transmission de la matière carolingienne, depuis l'Europe médiévale jusqu'au Brésil contemporain. Dans la littérature et dans les traditions culturelles brésiliennes, l’histoire de Charlemagne et des Pairs de France est une matière très présente, composant le cycle thématique dit carolingien, notamment dans la littérature brésilienne de cordel. Mais au-delà de cette remarquable reproduction thématique, une similitude profonde entre l'art épique des jongleurs dans la chanson de geste et les formes poétiques brésiliennes mêlant écriture et oralité, nous a conduite à entreprendre l’étude d’un transfert multivectoriel. Durant une période de plus de dix siècles, dans des aires géographiques et des contextes culturels distants mais mis en relation par l’histoire coloniale, trois catégories de pratiques poétiques à matière carolingienne se dégagent : des performances en vers rimés racontant et chantant l'histoire épique de Charlemagne ; des versions longues de cette histoire en prose romanesque ; et enfin, des spectacles dramatiques et festifs à thématique carolingienne. Un vaste parcours de transmissions culturelles traversant plusieurs langues et cultures romanes (français ancien, moyen et moderne ; italien, espagnol, portugais, dans divers dialectes régionaux) reproduit cette tradition au sein de processus d'imprégnations culturelles successives et/ou concomitantes. Observer ces déplacements thématiques et formels à travers l’Europe, puis dans le monde colonisé et hybride, permet de mettre en évidence le mouvement poétique effectué par cette tradition orale/écrite, à partir des notions de mouvance et de transfert culturel.





Mots-clés : mouvance ; transfert culturel ; littérature de cordel ; matière carolingienne ; oralité