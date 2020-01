Montage en puissance

Conférence d'Érik Bullot

Jeudi 30 janvier 2020, 17h-18h30

Cinémathèque, salle Jean Epstein (51 rue de Bercy, 75012 Paris)

Un film est-il dissimulé dans la matière des rushes comme la statue dans le marbre ? Le geste du montage vise-t-il à extraire une forme prédéterminée par l'écriture, de façon téléologique, ou à actualiser les puissances du matériau ? On observe aujourd'hui un intérêt croissant, de nature historiographique et artistique, pour les rushes, les oeuvres inachevées, les scénarios de films non réalisés. S'agit-il de suppléer, selon la tâche du métahistorien définie par Hollis Frampton, les films manquants de l'histoire du cinéma ? Autant de questions qui nous invitent à interroger le statut ontologique des rushes, la critique génétique des films, les problèmes de la restauration, mais aussi la reprise artistique comme cinéma potentiel.



Conférence suivie de la projection à 19h du film L'Âge de la terre (1980) de Glauber Rocha.

Érik Bullot est cinéaste et théoricien. Il réalise des films à mi-chemin du film d’artiste et du cinéma expérimental. Il a publié récemment Le Film et son double. Boniment, ventriloquie, performativité (Mamco, 2017). Il enseigne le cinéma à l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

Possibilité d'acheter un pack conférence + film pour les étudiants et moins de 26 ans.