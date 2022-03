Mardi 29 mars





15h (heure de Paris – 9h heure de Montréal) : Sébastien Hubier (URCA), « “Monsters are always hungry...” (They’re only a few steps behind me waiting to grab me) »





15h30 (9h30) : Victor-Arthur Piégay (Université de Lorraine), « Les monstres de Devilman Crybaby »





16h (10h) : Juliette Fridli (URCA), « Société : fabrique du monstre humain ? »





Pause (16h30-17h)





17h (11h) : Gabriel Gaudette (TéluQ), « Défaillances et anticipations : utilisation du glitch comme mécanique de terreur dans Marble Hornets »





17h30 (11h30) : Antonio Domínguez Leiva (Université du Québec à Montréal), « Fuckenstein Superstar »





Pause, puis discussion (18h15/12h15)











Mercredi 30 mars





15h (heure de Paris – 9h heure de Montréal) : Lorène Trémerel (URCA), « De Freaks au Freak Show d’American Horror Story. “Les monstres sont parmi nous” »





15h30 (9h30) : Matthieu Freyheit (Université de Lorraine), « Les Dinosaures sont morts, vive les post-dinosaures ! »





16h (10h) : Anne-Elizabeth Halpern (URCA), « Godzilla, monstre préhistorique de la post-modernité atomique »





Pause (16h30-17h)





17h (11h) : Clément Pelissier (Université de Grenoble Alpes), « Mythes et préjugés : quand Gendy Tartakovsky bouscule les convictions des monstres »





17h30 (11h30) : Christian Chelebourg (Université de Lorraine), « Stitch, un monstre au paradis »





18h (12h) : Simon Laperrière (Université de Montréal), « “Faites vos recherches !” : L'impact de la COVID-19 sur le Sasquatch »





18h30 (12h30) : Discussion « e-apéritive »