Monique Mund-Dopchie,

Les territoires de l'âge d'or,

de l'Antiquité à l'ère du tourisme planétaire,

Genève, Droz, "Histoire des idées et critique littéraire", novembre 2020.

EAN : 9782600059312 — Prix : 48.- €, 55.- CHF

L’histoire des territoires de l’âge d’or est celle de la nostalgie du bonheur prêté à l’humanité originelle, dont on refuse la disparition définitive en posant son maintien dans un espace réel mais lointain. Elle commence avec les îles Fortunées du poète latin Horace, situées dans un océan périphérique mal connu. Elle se poursuit avec la découverte de terres nouvelles, qui invite à trouver des enclaves de l’âge d’or dans l’Amérique tropicale aux XVe et XVIe siècles et à Tahiti au XVIIIe siècle. Elle englobe enfin les destinations exotiques proposées par le tourisme globalisé du XXIe siècle. Chacune des époques envisagées exalte à sa manière la nature belle et généreuse de ces territoires, qui satisfait les besoins essentiels de leurs habitants, et l’existence parfaite et enviable d’humains simples, paisibles, ignorant la pénibilité du travail et, en ce qui concerne les Tahitiens, les tabous sexuels. Le livre de Monique Mund-Dopchie invite ainsi à voyager dans l’espace et le temps tout en interrogeant les réactions des Européens d’hier et d’aujourd’hui face à l’« ici » et l’« ailleurs », pour mettre en perspective des terres perdues avec des territoires réinventés.

Table des matières

Remerciements

Introduction générale

Note liminaire

PREMIÈRE PARTIE. LES FONDEMENTS : L’HÉRITAGE ANTIQUE

Préliminaires

Chapitre premier. Analyse du temps de l’âge d’or

Le texte fondateur d’Hésiode

Les textes postérieurs

Chapitre II. À la recherche de territoires de l’âge d’or

Les îles riches et heureuses d’Horace

Les pays du bout du monde et l’âge d’or

Conclusion de la première partie. État du dossier transmis à la postérité

SECONDE PARTIE. ÉVOLUTIONS ET PERMANENCES DU MYTHE

Préliminaires

Chapitre III. L’âge d’or et la découverte de l’Amérique

Le bonheur de l’âge d’or « ici »

Le bonheur de l’âge d’or « là-bas »

Chapitre IV. L’âge d’or et la découverte de Tahiti

Le bonheur de l’âge d’or « ici »

Le bonheur de l’âge d’or et du Paradis terrestre « là-bas »

Chapitre V. Les enclaves de l’âge d’or à l’ère du tourisme planétaire

La recherche du bonheur depuis le XIXe siècle

Le Paradis terrestre et l’âge d’or au bout du monde

Conclusion de la seconde partie. Territoires de l’âge d’or et ancrage dans le temps

Conclusion générale

