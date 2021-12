Adresse : Espace Richaud, 78 Boulevard de la Reine, Versailles.

À partir du 15 janvier 2022, date du 400e anniversaire de Molière, la ville de Versailles accueillera une grande exposition consacrée au plus grand dramaturge français, devenu très tôt une "gloire nationale". Une occasion de revenir sur la création du mythe Molière et son héritage aujourd'hui.

"L'Espace Richaud, à Versailles, accueillera du 15 janvier au 17 avril 2022 une exposition sur le dramaturge, entièrement coordonnée par la ville, réunissant des œuvres sélectionnées par l'Espace Richaud et le Musée Lambinet. Registres, relevés de mise en scène, photogrammes, affiches, sculptures, dessins et autres peintures permettront au public d'entrer en scène aux côtés du dramaturge français le plus lu et le plus joué au monde.



Au total, 200 œuvres retraceront la vie et reconstitueront l'œuvre de Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), alias Molière, qui n'aura laissé aucun manuscrit derrière lui. Auteur, comédien, directeur de troupe, organisateur de spectacles et de fêtes royales, ses activités ont laissé une trace dans l'histoire de France." (d'après Actualitte.com).

Plus d'informations sur le site de l'année Molière à Versailles…