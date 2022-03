Le colloque Modes et voix de l’écriture de l’exil au féminin : de la transgression au métissage (Italie-Méditerranée, XIXe siècle -XXe)

organisé par le LAI-Laboratoire Associé International (Université de Lille-La Sapienza), an collaboration avec l'Université de Pise, l'Université de Séville et l' Université Abdelmalek Essâadi de Tétouan-Tanger a

Maison de la Recherche de l'Université de Lille, Campus Pont de Bois, les 31 mars (salle F0.13) et 1er avril (salle des colloques)

.9h00 | Accueil des participants

9h00 | Ouverture du colloque par Fiona

MCCANN (directrice de l’EA CECILLE)



9h45 | Le « Laboratoire Associé

International » par Silvia TATTI (Université

La Sapienza, Rome-LAI)

10h20-11h00 :

Mémoire, écriture, résistance :

les archives des femmes en exil

Modération : Luis SOBREIRA (Université de Lille)

Camilla CEDERNA (Université de Lille - LAI) :

Écrire l’exil, entre métissage et transgression : les

inédits d’Elisa Chimenti.

Antonella MAURI (Université de Lille) :

Archives de famille, écriture privée des femmes

en exil.

11h00 – 11h20 : Discussion - Pause

Chiara LICAMELI (Université La Sapienza) :

Scritture d’esilio di Angelica Palli Bartolomei,

patriota italo-greca.

Emmanuela CARBÉ (Université de Sienne) :

Laura et moi : amitié et militantisme chez Fausta

Cialente et Laura Levi.

12h00 – 12h30 : Discussion

12h30 – 13h45 : Déjeuner

14h00-15h00 :

De la transgression au métissage

Modération : Camilla CEDERNA (Université de

Lille)

Mourad YELLES (Inalco, Paris) :

Épreuve « exotique » et écriture métisse : variations

sur le Texte maghrébin. Le cas d’Elisa Chimenti.

Lisa EL GHAOUI (Université de Grenoble) :

Âme féminine et éco-féminisme dans l’œuvre

d’Elisa Chimenti.

Mohammed SAAD ZEMMOURI (Université

Abdelmalek Essaâdi, Maroc) :

E. Chimenti et E. Keene, écriture féminine

humaniste de l’exil.

15h00 – 15h30 : Discussion - Pause

15h30-16h30 :

Modération : Antonella MAURI (Université de

Lille)

Katija TORRES (Université de Séville) :

Au cœur du harem, Roman marocain (1958) de

Elisa Chimenti: el mestizaje lingüístico del diálogo

cultural de las mujeres magrebíes.

Mercedes ARRIAGA FLÓREZ (Université de

Séville) :

Maria Enciso: Esilio e ricordo in Europa Fugitiva.

16h15 – 17h00 : Discussion

vendredi1er avril



9h00 | Accueil des participants

9h15 :

Projets de recherche et d’édition

Modération : Jean-Philippe BAREIL (Université

de Lille, responsable Master EdNITL)

Camilla CEDERNA (Université de Lille -

responsable du double diplôme master EdNITL) :

Le projet universitaire international d’édition des

textes inédits d’Elisa Chimenti.

Antonietta SANNA (Université de Pise,

responsable du Laboratoire TTT, Trascrizione

Traduzione Testi inediti) :

Pour une génétique des textes d’Elisa Chimenti :

entre édition et traduction.

Nathalie GASIGLIA (Université de Lille,

responsable master EdNITL et LTTAC) :

Définir des styles à appliquer dans un traitement

de texte pour élaborer un corpus XML, conforme à

la TEI:P5, des écrits d’Elisa Chimenti.

10h30 – 10h45 : Discussion - Pause

10h45-11h45 :

Entre recherche, traduction et

édition : Doctorats et Master

Modération : Camilla CEDERNA (Université de

Lille)

Souad BELGACHA (doctorante, Université

Abdelmalek Essaâdi) :

Interculturel et condition féminine chez

E. Chimenti, écrivaine de l’exil.

Giovanna-Paola VERGARI (doctorante,

Université de Lille-Université La Sapienza) :

Maria Grazia et le génie. Un inédit d’Elisa Chimenti

entre édition et traduction.

Pierpaolo AMENTA (doctorant, Université de

Lille-Université de Pise) :

Certaines œuvres d’Elisa Chimenti à l’épreuve de

l’hétérolinguisme

Alessia TESTA (doctorant, Université de Lille-La

Sapienza) :

Exil et politique dans les récits turco-asiatiques de

Cristina Trivulzio di Belgiojoso.

11h45-12h30 :

Table ronde avec les étudiants des

Master EDNITL/LTTAC

(qui ont participé aux travaux d’édition - domaine

italien) :

Ada Desideri, Lorenzo Grandoni, Pauline

Modolo, Yasmin Salahe.

Colloque International organisé par

le Laboratoire Associé International Université de Lille-Université La Sapienza

en partenariat avec l’Université de Pise, l’Université de Séville

et l’Université Abdelmalek Essaâdi (Maroc)

Responsables du projet :

Camilla M. Cederna (Université de Lille, EA 4074 CECILLE)

Silvia Tatti (Université La Sapienza)

Comité scientifique :

Mercedes Arriaga-Flórez (Université de Seville), Nathalie Gasiglia (Université

de Lille), Antonella Mauri (Université de Lille), Antonietta Sanna (Université de

Pise), Mohammed Saâd Zemmouri (Université Abdelmalek Essaâdi, Maroc).

Contacts :

Camilla Cederna : camilla.cederna@univ-lille.fr

Antonella Mauri : antonella.mauri@univ-lille.fr