Miriam Speyer

« Briller par la diversité ». Les recueils collectifs de poésies au xviie siècle (1597-1671)

Paris, Classiques Garnier, coll. Lire le XVIIe siècle, 2021

EAN : 9782406109624 — 844 p. — 68 €

Principal mode de publication imprimée de poèmes inédits après les guerres de Religion, le recueil collectif offre un accès privilégié à l’évolution des pratiques et des goûts poétiques du xviie siècle. Cette étude rend ainsi compte du foisonnement et de la diversité de la poésie entre 1597 et 1671.

