Mireille Duchêne,

Entre chiens et Woolf. Une affaire de femmes

EUD (Éditions universitaires de Dijon), collection "Essais", 2021.

EAN13 : 9782364413900.

Entre chien et loup, c’est le moment de la journée hésitant entre les dernières lueurs du soir et la tombée de la nuit, celui où l’on ne peut distinguer un animal domestique d’une bête sauvage. Entre les chiens et Woolf (1882-1941), s’est tissée une relation singulière.

Quelle place l’espèce canine occupe-t-elle dans le quotidien et l’imaginaire de Virginia Woolf ? Petite fille, elle prend conscience que les chiens lui offrent la possibilité de communiquer avec le monde extérieur et, plus encore, avec sa mère. Devenue orpheline, elle suit le chemin de la liberté qu’ils tracent devant elle. Adulte, elle découvre l’amour de femmes puissantes, comme Violet Dickinson, Vita Sackville-West ou Ethel Smyth, toutes maîtresses de chow-chow, lévrier et autres chiens de berger.

Dans l’œuvre woolfienne, celui que l’on dit le meilleur ami de l’homme est très présent. Dès 1905, Shag, le fidèle compagnon, passe à la postérité : Virginia lui consacre dans The Guardian un de ses premiers articles, traduit ici en français pour la première fois.

L’objet du présent essai – une biographie revisitée – est de montrer qu’entre les chiens et Virginia Woolf, ce fut aussi et avant tout une affaire de femmes.



Mireille Duchêne enseigne les Lettres à l’INSPE de Dijon (Université de Bourgogne). Elle a publié en 2019 aux EUD un carnet inédit de Virginia Stephen, la future Virginia Woolf.