Michel Wasserman,

Les Arches d’or de Paul Claudel.

L’action culturelle de l’Ambassadeur de France au Japon et sa postérité,

Honoré Champion, collection "Littératures étrangères", 2020.

EAN13 : 9782745352446.

174 pages

29 EUR.

Parution le 27/02/2020

La légendaire mission d’ambassadeur de Claudel au Japon constitue l’exception culturelle dans une carrière diplomatique qui fut non sans paradoxe celle d’un « commercial ». Tandis que l’écrivain s’adonne à des actions de collaboration avec des artistes japonais de premier plan, le diplomate prend une part décisive à la fondation de deux institutions culturelles pérennes, la Maison franco-japonaise (Tokyo, 1924) et l’Institut franco-japonais du Kansai (Kyoto, 1927). Prononçant en 1992 la conférence inaugurale de la Villa Kujoyama, édifiée sur le site originel de l’Institut de Kyoto, Michel Serres ne manquera pas de placer la fondation de cette Médicis d’Extrême-Asie sous les auspices du grand ambassadeur.

Ancien directeur de l’Institut franco-japonais du Kansai et de la Villa Kujoyama, Michel Wasserman enseigne à la Faculté des Relations internationales de l’Université Ritsumeikan (Kyoto). Metteur en scène, il dirige une compagnie lyrique, la Kyoto Opera Society. Spécialiste des formes traditionnelles du théâtre japonais, il s’est également intéressé à la période japonaise de Claudel : D’or et de neige - Paul Claudel et le Japon (Les Cahiers de la NRF, 2008) a obtenu en 2009 le Prix Émile Faguet (Académie Française), ainsi que le Prix Littéraire de l’Asie. Il est aussi l’auteur de Paul Claudel dans les villes en flammes (Champion, 2015) et de Paul Claudel et l’Indochine (Champion, 2017).

