Cet ouvrage réunit des études sur la littérature de langue allemande écrite à l’orée du romantisme jusqu’au XXe siècle. Le but est d’explorer les rapports complexes entre le texte littéraire de fiction et l’Histoire. Quelques études, moins centrées sur la thématique historique, envisagent le travail littéraire dans sa dimension d’identification et d’interrogation du sujet sur lui-même. Mais quelle que soit la thématique, le texte de fiction est ici compris comme un acte, un processus singulier de connaissance. Aucune différence d’approche n’existe dès lors entre des œuvres définies, par exemple, comme des processus compliqués d’affranchissement des idées révolutionnaires françaises et des textes interprétés comme des quêtes de solution aux problèmes personnels posés par la vie.

Michel Vanoosthuyse, spécialiste de littérature de langue allemande, est professeur émérite à l’Université Paul-Valéry de Montpellier. Il est, entre autres, l’auteur des ouvrages: Le Roman historique. Mann, Brecht, Döblin ; Alfred Döblin. Théorie et pratique de l’« œuvre épique ; Fascisme et littérature pure. La fabrique d’Ernst Jünger. Ses traductions de Döblin lui ont valu le prix Nerval-SGDL / Goethe-Institut en 2014.

