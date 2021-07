Michel Serceau

Dictionnaire des figures du 7e art d’origine littéraire

Paris, Classiques Garnier, coll. Recherches cinématographiques, 2021

EAN : 9782406108061 — 1092 p. — 49 €

Les articles de ce dictionnaire étudient les personnages et les motifs littéraires qui sont les plus présents dans le cinéma mondial. Des personnages et des motifs qui, n'ayant pas d'existence historique, sont les fondements de la réception de la littérature par le 7ᵉ art.

