Paris, ENC

Les Lettres de Loup de Ferrières (v. 805-862) dans tous leurs états

Michael Allen, professeur de lettres classiques à l’Université de Chicago, invité par l’École sur proposition de François Ploton-Nicollet et de Marc Smith, donne une conférence intitulée « Les Lettres de Loup de Ferrières dans tous leurs états ».

Cette conférence traitera de la génèse et de la datation des Lettres de Loup de Ferrières, issues d’une sélection d’environ 130 documents conservée dans un manuscrit original à la BnF (latin 2858), et compilée à partir de ses archives, peu après sa mort, en juin 862. Michael Allen travaille actuellement à une analyse approfondie des textes, des écritures et de leur support, dans le cadre d’une nouvelle édition commentée de ces Lettres, pour la collection Corpus Christianorum. En replaçant dans son contexte d’origine cette source capitale pour la connaissance de l’érudition et de la transmission du savoir au IXe siècle (histoire du livre et de la lecture, histoire de la langue latine), cette édition doit permettre d’écarter d’importantes méprises accumulées au fil des sept éditions précédentes, depuis 1588, parfois aggravées dans la littérature la plus récente.

Jeudi 12 novembre 2020 de 18 h 00 à 20 h 00

En ligne

Inscription (obligatoire) sur le site de l'ENC

Un mail avec le lien de la visioconférence vous sera envoyé.