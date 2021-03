Montpellier (en ligne)

Métamorphoses du légendaire dans la littérature du XIXe siècle

L’étude des légendes au XIXe siècle apparaît comme particulièrement stimulante, dans la mesure où le « siècle de l’histoire » cherche à inventer la modernité démocratique dans une société de plus en plus sécularisée. Entre tradition orale, culture populaire et histoire, qu’elles soient ou non d’origine chrétienne, les légendes sont des récits qui occupent une fonction sociale à l’échelle d’une communauté. Elles sont un conservatoire narratif en même temps qu’un support imaginaire de l’identité.

Les représentations et motifs légendaires, ainsi que leurs usages dans les champs littéraire, artistique et médiatique, témoignent de dialogues et de négociations entre culture populaire et canon, entre passé et présent, mais aussi entre le proche et le lointain. En somme, les légendes évoluent pour réfléchir un « discours social » qu’elles contribuent à transformer, tout au long du XIXe siècle.

Ce colloque prolonge la réflexion entamée avec l’essai fondateur de Claude Millet (Le Légendaire au XIXe siècle, PUF, 1997), et les travaux sur les rapports entre légende et littérature de part et d’autre de la Révolution française (Nathalie Grande, Chantal Pierre (dir.), Légendes noires, légendes dorées ou comment la littérature fabrique l’histoire, XVIIe-XIXe siècle, PUR, 2018). Il doit ouvrir un espace de discussion et de débat autour des problématiques induites par l’objet légendaire dans la littérature du XIXe siècle, en réunissant des jeunes chercheurs et chercheuses, et des chercheurs et chercheuses confirmé·e·s. Il sera suivi d’une publication en 2022.

Programme

Jeudi 1er avril 2021

14 h : Accueil virtuel des participant·e·s / Introduction

Quand l’histoire se fait légendaire

modération : Marie-Astrid Charlier

14 h 30 : Hélène Parent (Univ. Paris Nanterre) : « La fabrique des héros révolutionnaires : des légendes d'orateurs aux orateurs de légende »

15 h : Yoann Chaumeil (Univ. Toulouse 2 Jean Jaurès) : « La veuve et l'orphelin : Marie-Antoinette et son fils au cœur du récit légendaire bloyen »

15 h 30 : Charlène Huttenberger-Revelli (Univ. Toulouse 2 Jean Jaurès) : « Le Moyen-Âge et la Renaissance légendaires dans la fiction stendhalienne : modèles ou repoussoirs ? »

Entre folklore et société : les légendes du peuple

modération : Aude Plagnard

16 h 30 : Amélie Chabrier et Yoan Vérilhac (Univ. de Nîmes) : « Tradition orale et culture médiatique : la presse régionale comme interface de la culture populaire au XIXe siècle ? »

17 h : Michael Rizzo (Aix-Marseille Univ. / CIELAM) : « Résurgences folkloriques, nationalistes et décadentes de la légende d’Ys et de Dahut »

Vendredi 2 avril 2021

Les légendes sur la scène des nations

modération : Caroline Julliot

9 h 30 : Agathe Giraud (Université d’Artois) : « Légende, histoire et politique dans Les Burgraves de Hugo : un impossible théâtre ? »

10 h : Magdalena Siwiec (Université Jagellone de Cracovie) : « La légende de la princesse Wanda et ses réinterprétations au XIXe siècle. Interférences franco-polonaises »

Reconfigurations intermédiales : images légendaires

modération : Philippe Marty

11 h : Sabine Narr-Leute (Univ. de la Sarre) : « ‘‘Les légendes des siècles’’ chez Hugo et Flaubert entre oralité, littéralité et visualité »

11 h 30 : Manuela Mohr (Univ. Paul-Valéry / Rirra 21) : « La Légende du daguerréotype : bouleversements du réel et du moi dans le conte fantastique de Champfleury »

12 h : Violaine François (Univ. Paul-Valéry / Rirra 21) : « Le Monstre, la Cigale et l’Enchanteur. De l’usage des pratiques orales littéraires dans la création des légendes auctoriales de Baudelaire, Aicard et Mallarmé »

Le légendaire et ses antidotes

modération : Yoan Vérilhac

14 h : Corinne Saminadayar-Perrin (Univ. Paul-Valéry / Rirra 21) : « Les pathologies du légendaire dans Lourdes de Zola »

14 h 30 : Paul Garnault (Univ. Toulouse 2 Jean Jaurès) : « ‘‘Il eût été préférable, à tous les points de vue, d’empêcher la propagation de légendes absurdes’’ : la déconstruction romanesque du légendaire dans les fictions de Georges Darien »

Comité organisateur :

Manuela Mohr, Julie Moucheron, Betty Zeghdani (université Paul-Valéry, Rirra 21)