Adresse : Sorbonne Université, amphithéâtre Milne-Edwards (17, rue de la Sorbonne, 75005, Paris)

Samedi 26 mars 2022, 9h30-15h30 – Sorbonne Université, amphithéâtre Milne-Edwards (17, rue de la Sorbonne, 75005, Paris)







Le samedi 26 mars se tiendra la première session des Doctorales de l’année 2022. Organisée par les doctorant.e.s de l’école doctorale III (« Littératures françaises et comparées », ED019) de Sorbonne Université, elle portera sur le motif de la métamorphose, en interrogeant notamment la question du corps.







Programme



9h30 – Accueil des participant.e.s



9h40-10h25 – Du corps transformé dans la métamorphose merveilleuse…



Modération : Cécile Meunier, Émilie Gauthier





· 9h40-9h55 – Floriane Sanfilippo (Université Bordeaux-Montaigne, Ausonius)



Manus…officio pedum fungi : la transformation des mains dans les Métamorphoses d’Ovide







· 9h55-10h10 – Marine Bastide de Sousa (Université de Lille, ALITHILA)



Métamorphose et métafiction. La Sylphide et la littérature au XVIIIème siècle





· 10h10-10h25 – Questions





10h25-10h40 – Pause





10h40-11h25 – … à l’identité révélée dans la métamorphose fantastique



Modération : Marie Lecrosnier-Wittkowsky





· 10h40-10h55 – Cassandre Martigny (Sorbonne Université, CRLC)



De la métamorphose à la métaphore. L’épisode de Circé repensé par l’écriture fantastique





· 10h55-11h10 – Typhaine Sacchi (Sorbonne Université, CELLF)



Physiognomonie et métamorphose dans quelques contes fantastiques d’Erckmann-Chatrian





· 11h10-11h25 – Questions







11h25-13h30 – Pause-déjeuner



13h30 – Reprise



13h40-14h25 – Métamorphoses et auctorialité



Modération : Lucas Kervegan, Apolline Ponthieux





· 13h40-13h55 – Louise Mai (Sorbonne Université, CELLF)



« Un enfant meurt de honte, surgit à sa place un voyou » : usage et critique du motif de la métamorphose dans Saint Genet, comédien et martyr de Sartre





· 13h55-14h10 – Guillaume Gourdon (Sorbonne Université, CELLF)



La métamorphose, motif poétique et image théorique chez Samuel Beckett





· 14h10-14h25 – Questions





14h25-14h40 – Pause





14h40-15h25 – Montrer le corps dans tous ses états à travers d’autres arts



Modération : Cassandre Martigny, Typhaine Sacchi





· 14h40-14h55 – Valentin Trabis (CELLF, Sorbonne Université)



« De répugnantes transformations » : métamorphoses grotesques et macabres dans la bande dessinée fantastique





· 14h55-15h10 – Mathilde Grasset (Université de Strasbourg, ACCRA)



Corps métamorphique du cinéma burlesque : l’instabilité comme mode d’existence





· 15h10-15h25 – Questions