(vidéo-conférence)

P’ARTE DA CONVERSA #3. Ciclo de encontros em forma de conversa & mostra (Cicle de rencontres sous forme d'entretien & exposition/performance)

vous invite à la session :

"Memórias do Lugar. Os territórios da nova narração oral" ("Mémoires du lieu. Les territoires du nouveau conte")

dédiée aux formes et aux pratiques du "nouveau conte" (ou "narration orale" en portugais) et à la question du lieu (physique et imaginaire) dans ces pratiques mémorielles et participatives contemporaines (voir description détaillée sur le site internet du groupe).

avec

Luís Correia Carmelo, conteur et chercheur (IELT-NOVA FSCH), Ana Sofia Paiva, actrice, conteuse et chercheure (IELT-NOVA FSCH et coop. "Memória Imaterial"), et la participation de José Barbieri, directeur de la coopérative culturelle "Memória Imaterial". Modération : Pénélope Patrix, chercheure (CEC-FLUL).

7 mai 2021, 10h-12h heure locale portugaise, UTC+1 (= 11h-13h en France métropolitaine).

Entrée libre avec le lien suivant : link de acesso. (ID : 833 5055 5359 / PIN : 935947).