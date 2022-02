L’Algérie, la guerre et ses mémoires, aujourd’hui



Mémoires en jeu prend une envergure inédite pour rendre compte des mémoires contemporaines de la guerre d’Algérie ou guerre d’indépendance algérienne. Mémoires contemporaines, car c’est justement à la pointe du présent que se situe ce numéro spécial (sans pour autant céder aux vertiges de l’actualité et de ses décharges d’adrénaline). Un double de 232 pages au lieu de 128 habituelles, avec plusieurs portfolios, ce numéro fera date (voir son sommaire ci-dessous). Des contributions des deux rives y interrogent les modalités d’expression sociales, politiques, culturelles et artistiques de ces mémoires depuis les deux dernières décennies, en France & en Algérie. Le numéro est codirigé par Catherine Brun, Sébastien Ledoux & Philippe Mesnard. Sortie le 10 février 2022.







Ce numéro unique se décline en deux volets : « Histoire, politique & société » et « Culture, littérature & société ».



Dans la première partie, un large espace est accordé par voie d’entretiens à des historiens tels que Benjamin Stora, Amar Mohand-Amer, Sylvie Thénault ou Raphaëlle Branche ; également au sommaire, un parcours en région Auvergne-Rhône-Alpes avec les réseaux Mémorha & Traces sur les sites mémoriels marqués par la Guerre d’Algérie sur ces territoires. Sont présentes des questions telles que l’évolution de la mémoire des harkis ou la référence de la guerre d’Algérie dans le hirak. Cinq portfolios de 8 à 15 pages présentent le travail des trois photographes et artistes Nadja Makhlouf sur les femmes combattantes, Le roman algérien de Katia Kameli & Fethi Sahraoui sur les camps et lieux de répression et de déplacement en Algérie. Enfin, une dernière section aborde la question de la mémoire du conflit dans le cadre scolaire et du rapport des jeunes générations à ce conflit.



Dans la seconde partie, une dizaine de chercheurs et chercheuses apportent leur contribution en questionnant les enjeux culturels d’œuvres artistiques ayant pour toile de fond les relations franco-algériennes. La littérature y a toute sa place. Sont notamment évoqués la féroce fresque anticoloniale de Mathieu Belezi, les romans de Maïssa Bey et Hajar Bali, un roman contrefactuel de Roland C. Wagner, le film Des Hommes de Lucas Belvaux adapté du roman de Laurent Mauvignier, mais aussi la manière dont la littérature jeunesse, la bande dessinée, le cinéma & le théâtre s’emparent de ce conflit et de ses répercussions. Un entretien avec le dramaturge algérien Mustapha Benfodil éclaire sa posture et sa démarche artistique. Deux chercheuses se sont également penchées sur le cas du rap français et du rap algérien pour comprendre la façon dont ces genres musicaux ravivent la mémoire commune aux deux pays. Enfin, une dernière section intitulée « Place Publique » donne à lire une conversation entre la psychanalyste Karima Lazali et le plasticien Kadder Attia, ainsi quʼun état des lieux en forme dʼenquête sur la présence de la guerre dʼAlgérie dans lʼédition algérienne et française. Elle se clôt sur un entretien avec François Gèze, acteur historique du secteur.



SOMMAIRE



Présentation de Catherine Brun, Sébastien Ledoux & Philippe Mesnard



Portfolio Fethi Sahraoui Que reste-t-il ? (I)



HISTOIRE, POLITIQUE & SOCIÉTÉ



Les historiens & les politiques mémorielles



Lettre ouverte à monsieur le Président de la République pour l’ouverture des Archives nationales



Amar Mohand-Amer Les historiens algériens confrontés à la fermeture des archives sur la guerre de libération nationale



Benjamin Stora Un historien sur la ligne de crête



Sylvie Thénault Une historienne & ses engagements



Malika Rahal & Fabrice Riceputi La mémoire de la « disparition forcée » durant la guerre d’indépendance algérienne



Raphaëlle Branche Une historienne dans le temps du retour



Mémoires & sociétés



Giulia Fabbiano Réconciliation ou décolonisation mémorielle ? L’exemple des harkis



Réseau Mémorha avec la collaboration du réseau Traces 14 sites réels et symboliques de la guerre d’Algérie en région Auvergne-Rhône-Alpes



Béatrice Dubell Créer de l’espace pour les paroles pour les mémoires



Philippe Mesnard Exposer la guerre d’Algérie



Karima Dirèche & Lalia Chenoufi Les mémoires de la guerre d’indépendance dans le mouvement Hirak



Portfolio Nadja Makhlouf De l’invisible au visible : Moudjahidate, femmes combattantes



Mémoire(s) & jeunesses



Paul Max Morin La guerre d’Algérie, un héritage intime & politique



Benoît Falaize L’école et la guerre d’Algérie vers une polyphonie mémorielle



Abderahmen Moumen Guerre d’indépendance algérienne, témoigner en classe



Portfolio Fethi Sahraoui Que reste-t-il ? (II)







LITTÉRATURE, ARTS & CULTURE



Littérature



Catherine Brun Mathieu Belezi « À l’assaut du bunker colonial algérien »



Hervé Sanson Un jeu dynamique avec la perte (Bleu blanc vert de Maïssa Bey & Écorces de Hajar Bali)



Catherine Milkovitch-Rioux Feu-de-Bois, qu’as-tu fait en Algérie ? Des Hommes, de Laurent Mauvignier (2009) au film de Lucas Belvaux (2020)



Anne Roche Une uchronie de la guerre d’Algérie : Rêve de gloire de Roland C. Wagner



Anne Schneider La guerre d’Algérie dans la littérature de jeunesse



Tristan Martine Entre mémoires individuelles et mémoire kaléidoscopique. La guerre d’Algérie dans la bande dessinée



Sur la scène & l’écran



Emily Q. Shuman « J’peux mourir pour maman, pour le FLN ». Traumatismes, masculinités et mémoire de la guerre d’Algérie dans le rap français



Hajer Ben Boubaker Le spectre de La Bataille d’Alger. Mémoire(s) d’indépendance en contexte postcolonial dans le rap algérien



Mustapha Benfodil « Déjouer les “regards borgnes” sur le monde »



Meryem Belkaïd Comment dépasser les structures de silence ? La guerre d’indépendance algérienne au cinéma depuis 1999



Katia Kameli Le Roman algérien, Clément Dirié Qui parle quand les images s'expriment ?

Place publique



Kader Attia & Karima Lazali Lire les mémoires au présent



Portfolio Fethi Sahraoui Que reste-t-il ? (III)



Catherine Brun & Philippe Mesnard Un état des lieux de l’édition avec cinq maisons françaises et algérienne



François Gèze Au-delà des mémoires de la guerre d’Algérie, les ravages de la colonisation