Médiévalisme(s) : programme 2021-2022

du Centre d'études médiévales et post-médiévales de l'Université de Lausanne

programme public et programme de spécialisation de Master

Organisatrices: Hélène Cordier (section de français) et Martine Ostorero (section d'histoire)

À la fois source de fantasmes, réservoir de stéréotypes et puissant moteur créatif, le Moyen Âge et son imaginaire exercent un tel pouvoir de fascination qu’ils se voient déployés aujourd’hui au sein de nombreux domaines, activités et supports. Ce développement fécond attise l’intérêt à la fois des artistes, des passionnés, du grand public, mais aussi des chercheurs. De fait, le phénomène de réception du Moyen Àge et de sa culture est devenu un champ d’études à part entière. Le médiévalisme (ou modernités médiévales) vise à éclairer le Moyen Âge dans ses relations avec les époques qui le suivent et vice-versa. Les axes de réflexion entendent explorer les diverses pratiques actuelles médiévalisantes ou touchant au médiévalisme : processus de réécritures et de créations artistiques, médiation culturelle, enseignement et approches pédagogiques de la discipline, pratiques ludiques comme les reconstitutions historiques ou les jeux de rôle constituent, sans s’y limiter, un terrain fertile d’exploration. De cette manière, le programme envisage divers pôles qui mettent en lumière la portée tant populaire qu’érudite du médiévalisme, tout en considérant les enjeux épistémologiques de ce champ de recherche.

Médiévalisme(s) propose d’examiner ces axes de réflexion au fil de 4 journées d’étude, de 6 cours publics et d’un séminaire de recherche.

Certains enseignements, notamment les ateliers, sont pensés pour créer des synergies et des espaces communs de réflexion avec la spécialisation de Master « Pédagogie et médiation culturelle en sciences humaines » et sont donc accessibles aux étudiant·e·s inscrit·e·s à ce programme.

Ateliers

29 octobre 2021 - Reconfigurer: la petite fabrique du Moyen Âge aujourd’hui

26 novembre 2021 - Pratiquer : le Moyen Âge interactif

4 mars 2022 - Médier : un accès au Moyen Âge

8 avril 2022 - Enseigner : les Modernités Médiévales en classe

Cours public

• cycle de six conférences au semestre de printemps 2022, le jeudi de 18h à 19h au Palais de Rumine

Séminaire de recherche interdisciplinaire

• un séminaire à choix parmi une sélection d’enseignements de Master de la Faculté des lettres

Ecole d’été et stage

• possibilité de participer à l’école d’été «Moyen Âge d’en haut et d’en bas» en août 2022 ou de prendre part au projet de recherche «Archives Rhône-Alpes Romandie des objets éphémères médiévalisants (ARAROEM)» à travers un stage.

Voir le programme complet…