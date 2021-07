Médiévales, n° 70, 2021.

"Études de littérature et de linguistique offertes à Roy Rosenstein par ses collègues, ses disciples et amis",

éditées par Danielle Buschinger, Martine Marzloff, Patricia Gillies et Marie-Geneviève Grossel

EAN13 : 9782901121770.

On annonce la parution du volume 70 de Médiévales, publication du Centre d’Études médiévales de Picardie (Université d’Amiens). Ce volume est tout entier consacré à des « Études de littérature et de linguistique offertes à Roy Rosenstein par ses collègues, ses disciples et amis », éditées par Danielle Buschinger, Martine Marzloff, Patricia Gillies et Marie-Geneviève Grossel, sous le titre : « Literature is comparative. Toute littérature est littérature comparée. » Le dédicataire, Distinguished professor of Comparative literature à l’American University of Paris, s’est fait connaître par de nombreux travaux portant notamment sur la littérature médiévale, en particulier le troubadour Jaufré Rudel, sur la poésie baroque, la linguistique classique, la judéité, etc. Il a publié aussi plusieurs traductions en anglais de textes français du moyen âge et de la renaissance.

Ce volume de 671 pages, après diverses pièces liminaires bibliographiques et laudatives, renferme 61 contributions portant sur des sujets très variés : littérature et linguistique certes, mais aussi les arts (gravure, musique et danse), la bibliophilie, la philologie, le « genre » (féminité et queer), la Shoah et l’Holocauste.

