Médiévales n°78/2020 : "Moyen Âge en séries",

Presses Universitaires de Vincennes, 2020.

EAN13 : 9782379240935.

Merlin, Chasseurs de dragons, Kaamelott, Game of Thrones, Médiévales montre comment les séries réinventent par l’image et le son, un Moyen Âge immédiatement reconnu comme tel par les téléspectateurs.

Médiévales aborde la présence du Moyen Âge dans les séries télévisées à travers neuf panoramas thématiques ou études de cas. Les contributions se fondent sur l’étude de séries à visée historique qui ont parfois la prétention de restituer un Moyen Âge réel (Thierry la Fronde, Vikings, The Last Kingdom, Knightfall, Marco Polo, ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, The Bastard Executioner, etc.), de séries inspirées d’œuvres ou de motifs littéraires médiévaux (Merlin, Chasseurs de dragons, Kaamelott, etc.), mais aussi de séries de fantasy dont l’univers est perçu par leurs concepteurs et par le public comme moyenâgeux, ou du moins relié à une forme de Moyen Âge (Game of Thrones, Xena : Warrior Princess, etc.). Les auteurs montrent ainsi comment, par l’usage de signes et de thèmes récurrents (violence, dragons, châteaux, guerriers, cartes, etc.) les séries réinventent par l’image et le son un Moyen Âge immédiatement reconnu comme tel par les téléspectateurs.

Ce dossier est complété par un Point de vue consacré au « médiévalisme » et par deux études consacrées à la prosopographie.

Coordinateur(s) du numéro : Alban Gautier | Laurent Vissière |

Auteur(s) : Enki Baptiste | Florian Besson | Hassan Bouali | Yohann Chanoir | Riccardo Facchini | Vincent Ferré | Simon Hasdenteufel | Lucie Herbreteau | Davide Iacono | Aude Mairey | Isabelle Mathieu | Maryvonne Miquel | Bernard Papin | Thierry Pécout | Pierre-Brice Stahl | Anne Tchounikine | Marie-Emmanuelle Torres.

Lire les résumés des contributions et un extrait de l'ouvrage sur le site de l'éditeiur…