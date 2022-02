Adresse : Université de Lausanne

Médier : un accès au Moyen Âge



Vendredi 4 mars 2022



Château de Dorigny, salle 106







09h00: Introduction



09h15: Marie Piccoli-Wentzo (EPHE), « Actuel Moyen Âge » : enjeux et limites d’une démarche de médiation



09h45: Estelle Doudet (Université de Lausanne), Jouer avec les possibles : Moyen Âge, théâtre et réalité virtuelle



10h30: Pause



10h45: Nathalie Roman (Université de Lausanne), Vie de princesses ? Dans les coulisses d’une exposition sur les femmes au Moyen Âge



11h15: Sabine Utz et Aude Souillac (MCAH), Boucle de ceinture et pince à épiler : expositions et médiation culturelle des collections cantonales médiévales



12h00: Repas



13h30: Discussion animée par les étudiant.e.s

(Image de FunkyFocus, Pixabay)