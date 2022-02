Colloque « Maupassant, un auteur pour la jeunesse ? »



Adapter, éditer et enseigner les œuvres de Maupassant



org. Noëlle Benhamou (MCF HDR, CERCLL) et Béatrice Finet (MCF, CAREF)



INSPÉ d’Amiens/Université de Picardie Jules Verne, La Citadelle, salle E002



2-3 mars 2022



L'entrée est gratuite, mais les inscriptions sont obligatoires.

Merci de vous inscrire auprès de Noëlle Benhamou (noelle.benhamou@u-picardie.fr) pour venir ou obtenir le lien zoom de la manifestation.





Mercredi 2 mars 2022



8h45-9h : Accueil des participants.



9h-9h30 : Ouverture du colloque par Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, Nathalie Catellani et Antoine Kattar.



Maupassant à l’international



Présidence : Noëlle Benhamou



9h30 : Kazuhiko Adachi (MCF, Université Meijo de Nagoya, Japon), « Maupassant dans l’enseignement secondaire : le cas du Japon ».



10h : Arselène Ben Farhat (MCF, Université de Sfax, Tunisie), « L’adaptation des œuvres de Maupassant pour les jeunes tunisiens : réécritures légitimes ou illégitimes ? »



10h30 : discussion et pause.



11h : Huguette Abs Abou Mrad (Université Saint-Joseph, Liban), « Maupassant au Liban : le conteur immortel ».



11h30 : Pedro Salvador Mendez Robles (Professeur, Université de Murcia, Espagne), « Maupassant pour la jeunesse en Espagne »



12h : discussion



12h30 : déjeuner pour les participants.



Maupassant dans le second degré en France



Présidence : Béatrice Finet



14h : Zoé Commère (MCF, INSPÉ/UPJV), « Maupassant dans les manuels du secondaire (depuis 1975) »



14h30 : Laurence Ignazi (PRAG, INSPÉ/UPJV), « Enseigner Bel-Ami et Le Horla à la lumière des programmes officiels de lycée »



15h : Discussion et pause.



15h30 : Thierry Poyet (MCF HDR, INSPÉ de Clermont-Auvergne) : « Patrimonialisation de l’œuvre et singularité de l’écrivain : enseigner Maupassant dans le second degré »



16h : Yvon Houssais (Professeur, Université de Franche Comté), « Quelles lectures de Maupassant dans les anthologies ? »



16h30 : Discussion.



17h : visite libre du quartier de la Cathédrale d’Amiens.



20h : Dîner pour les participants.

Jeudi 3 mars 2022

Patrimonialisation de Maupassant



Présidence : Thierry Poyet



9h : Noëlle Benhamou (MCF HDR, INSPÉ/UPJV) et Béatrice Finet (MCF, INSPE/UPJV), « Que reste-t-il de Maupassant ? »



9h30 : Patrick Haluska (PRAG, INSPÉ/UPJV), « Guy de Maupassant, un poète à l’école »



10h : Discussion et pause.



10h30 : Mathilde Colombelli (PRCE, Académie d’Amiens), « La Parure en classe de 4e »



11h : Mariane Bury (MCF HDR, Sorbonne Université), « L’impact émotionnel des nouvelles de Maupassant »



11h30 : Discussion.



12h : Déjeuner pour les participants.



Littérature pour la jeunesse et adaptations



Présidence : Francis Marcoin



13h30 : Béatrice Finet (MCF, INSPÉ/UPJV), « Le Papa de Simon raconté aux enfants ».



14h : Aimeric Audegond (MCF, INSPÉ/UPJV), « Le Horla de Guy de Maupassant : des mots à l’image. Ou comment accompagner l’imaginaire du jeune lecteur par l’illustration »



14h30 : Discussion et pause.



15h : Noëlle Benhamou (MCF HDR, INSPÉ/UPJV), « Boule de suif en bande dessinée : une adaptation de Li-An. »



15h30 : Christine Prévost (MCF, INSPÉ de Lille-Nord de France) : « Invitons-nous « chez » « l’ami » Maupassant, ou quand la télévision et le cinéma parachèvent la patrimonialisation scolaire »



16h : Discussion.



16h30 : Conférence de clôture par Francis Marcoin (Professeur, Université d’Artois), « Maupassant, scolaire malgré lui. »



17h : fin du colloque.

*

Comité d’organisation : Noëlle Benhamou, Nicolas Bibard, Françoise Buisine, Béatrice Finet.



Comité scientifique : Arselène Ben Farhat (Université de Sfax, Tunisie), Noëlle Benhamou (UPJV), Mariane Bury (Sorbonne Université-Paris IV), Nathalie Catellani (UPJV), Béatrice Finet (UPJV), Francis Marcoin (Université d’Artois), Marie-Françoise Melmoux-Montaubin (UPJV), Concepcion Palacios Bernal (Université de Murcia, Espagne).