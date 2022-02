Avec des textes de H. Blumenberg, E. Cassirer, S. Cavell, J. Derrida, J. Dewey, M. Horkheimer, M. Lazarus, H. Plessner, H. Schnädelbach, G. Simmel, G. Simondon, W. Windelband.

Dans « philosophie de la culture », culture renvoie moins à un domaine d’objet, encore moins à des « cultures » réifiées, qu’à une manière de questionner tout objet et les relations, aliénantes ou émancipatrices, appauvrissantes ou formatrices, que nous entretenons avec eux.

Croisant les legs de Marx, de Nietzsche et des néokantismes, instruite par les sciences de la culture, la philosophie de la culture interroge les formes de notre expérience des objets, leur sens et leur valeur pour la vie individuelle et sociale.

Selon ce programme théorique et pratique, la critique de la culture moderne est en même temps détermination d’une idée de la culture pour aujourd’hui.

Ainsi se dessine un air de famille que partagent les multiples directions de la Kulturphilosophie du début du siècle dernier, mais aussi certaines orientations du pragmatisme, de l’anthropologie philosophique, de la théorie critique ou de la philosophie de la technique.