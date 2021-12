Quelles sont les puissances de la parole ­ filmée ? La parole au cinéma reste trop souvent inaudible, et il faut donc préciser certaines de ses facultés en s’appuyant sur un corpus appartenant à des époques variées, tout en se mettant à l’écoute des ­films. L’attention portée aux œuvres permet alors de constituer la parole et la voix comme des éléments déterminants de la ­figuration ­filmique pensée dans sa dimension audiovisuelle. La parole concerne également un aspect fondamental et problématique de l’humanité que le cinéma donne, et n’a cessé de donner à entendre. En effet, avec le cinéma, l’homme est non seulement devenu visible, comme l’af­firmait Béla Balázs dans les années 1920, il est aussi devenu audible. Dès lors, la perspective esthétique, qui oriente les analyses singulières, est nécessairement enrichie par un questionnement anthropologique et politique qui ne cesse d’interroger l’énigme du corps parlant.