Marie-Astrid Charlier, Marie-Eve Thérenty et Elina Gautier,

George Sand, Mauprat,

Atlande, coll. "Clefs-concours", 2020

EAN13 : 9782350306865.

INTRODUCTION

REPÈRES

HISTOIRE D’UNE VIE

HISTOIRE DE FAMILLES LITTERAIRES

MAUPRAT SOUS CONTRAINTE. POÉTIQUE HISTORIQUE DU SUPPORT

UNE "GLOIRE DONT NOUS AVONS PERDU LA MESURE". HISTOIRE D'UNE RÉCEPTION

PROBLÉMATIQUES

MAUPRAT, ROMAN DE LA FAMILLE

UNE POÉTIQUE DE L’ÉQUIVOQUE. DISPOSITIF ÉNONCIATIF ET CADRE SPATIO-TEMPOREL

L’IDÉAL À L’ÉPREUVE DE LA FICTION. MAUPRAT, ROMAN POLITIQUE ET SOCIAL

LE ROMAN DU ROMAN. INTERTEXTES ET HYBRIDATIONS GÉNÉRIQUES

TRAVAIL DU TEXTE

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

LEXIQUE

GRAMMAIRE

STYLE

OUTILS

BIBLIOGRAPHIE

GLOSSAIRE

Marie-Astrid Charlier est maîtresse de conférences en littérature française du XIXe siècle à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, membre du RIRRA21 et de l'ANR Numapresse. Ses travaux portent sur l'histoire et la poétique du roman et les liens entre littérature et médias. Elle a notamment publié Le Roman et les Jours. Poétiques de la quotidienneté au XIXe siècle en 2018 chez Classiques Garnier, dirigé la même année le n°48, "Écrire le quotidien", de la revue Autour de Vallès, codirigé avce A. Chabrier l'ouvrage collectif Coups de griffe, prises de bec. La satire dans la presse des années trente (2018, Les Impressions nouvelles) et participé en 2020 à l'édition Pléiade des Romans et récits de Joseph Kessel. Elle a rédigé, avec Marie-Ève Thérenty, la partie littéraire du présent volume.

Marie-Eve Thérenty est professeure de littérature française et directrice du centre de recherche RIRRA21 à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Spécialiste des rapports entre presse et littérature, de poétique des supports et d'imaginaire des sociétés médiatiques, elle a notamment publié Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829-1836) en 2003 chez Champion, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle en 2007 chez Seuil, Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence Aubenas en 2019 à CNRS éditions et, sous le pseudonyme de Roy Pinker, Fake news et viralité avant internet (avec P.-C. Langlais et J. Schuh, 2020, CNRS éditions). Sur Sans elle a dirigé George Sand journaliste en 2011 aux Presses universitaires de Saint-Étienne et, avec Olivier Bara, Privé/public. Du fautueil à la scène médiatique en 2017 aux Cahiers George Sand. Elle a rédigé, avec Marie-Astrid Charlier, la partie littéraire du présent volume.

Elina Gautier (Vänskä) est docteure en Sciences du Langage. Sa thèse soutenue en 2015 analysait la description dans le Nouveau Roman et la possibilité de rupture avec la tradition du roman réaliste. Après sa thèse, elle a travaillé comme consultante internationale dans un cabinet de conseil en ressources humaines. Elle a rédigé la partie Travail du texte du présent volume.