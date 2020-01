Marianne Froye,

André Frénaud, poétique de la subversion,

Honoré Champion, collection "POETIQUES ET ESTHETIQUES XXE-XXI SIECLE", 2020.

EAN13 : 9782745351210.

Préface de Jean-Yves Debreuille

André Frénaud est entré en poésie avec la Seconde Guerre Mondiale ; pour autant son oeuvre dépasse le cadre de la circonstance. Désireux d’interroger le monde et de trouver réponse à ses questions de vivant-mortel, Frénaud refuse tous les faux-semblants, qu’ils soient politiques ou religieux. Il fonde une éthique poétique de l’authenticité sur le refus des facilités intellectuelles. Bienveillant et fraternel, il veille à défendre les poètes dont la parole est confisquée, lui qui redoute plus que tout d’être « mort sans avoir parlé ». Son écriture mime le ressassement d’une quête inlassable de la visitation poétique. Le poème se construit alors sous les yeux du lecteur qui y lit en même temps son exégèse.

Marianne Froye, auteur d’une thèse sur André Frénaud, enseigne la littérature à l’Université de Cergy-Pontoise. Elle a codirigé l’ouvrage André Frénaud, amateur et critique d’art, Peter Lang, 2010 et a aussi publié de nombreuses études en poésie contemporaine (Henry Bauchau, Perros, Saint-John Perse, René Guy Cadou) et sur Laurent Mauvignier. Elle travaille dans le domaine des humanités numériques à la valorisation des fonds André Frénaud de la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet.

Voir sur Fabula la table des matières…