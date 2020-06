Maria Vita Romeo

Le Retentissement des Provinciales en Italie

préface de Dominique Descotes

Paris, Classiques Garnier, coll. Univers Port-Royal, 2020

Cet ouvrage analyse les caractères théologiques, moraux et politiques du retentissement des Lettres Provinciales en Italie et met à jour un échange culturel entre les jansénismes français et italien.

Table des matières

Préface de Dominique Descotes 7

Introduction 11

Chapitre I. Les Provinciales en Italie au XVII° siècle

entre opposants et admirateurs 17

Chapitre II. Les Provinciales entre les jansénistes

et les philosophes des Lumières 63

Chapitre III. Éthique et politique

dans la réalisation de l'unité de l'Italie 89

Chapitre IV. Les Proviciales en Italie au XX° siècle 145

Bibliographie sélective 179

Index des noms propres 191