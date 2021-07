Marco Fasciolo

Grammaire philosophique du verbe

préface rédigée par Franck Neveu

Paris, Classiques Garnier, coll. Domaines linguistiques, 2021

EAN : 9782406113638

284 pages

32 €

Cette monographie propose une description systématique et cohérente du verbe en français : sa position dans l’architecture de la phrase et la morphologie qui en résulte ; sa contribution à la structure du groupe verbal ; ses valeurs chronologiques, aspectuelles et modales dans un texte.

Table des matières