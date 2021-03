Diffusion en ligne

Diffusion en ligne – Un nouveau cycle de conférences-lectures met en lumière des autrices oubliées de l’histoire littéraire, de l’époque classique au XXe siècle. Cette séance s’attache à la figure de Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859).

En raison des conditions sanitaires, cet événement ne peut avoir lieu en présence du public et sera diffusé sur la chaîne Youtube de la Bibliothèque nationale de France et sur le site BnF.fr le mercredi 17 mars de 15h à 16h30. L'enregistrement restera disponible en ligne à l'issue de la conférence.

Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859) est une voix profondément originale du romantisme français. Ses vers qui disent l’amour, l’enfance, mais aussi la révolte contre l’injustice, ont été salués par les plus grands poètes (Lamartine, Baudelaire, Verlaine, Aragon, Bonnefoy) et chantés dans des répertoires savants ou populaires. Elle laisse aussi des récits en prose étonnants et une importante correspondance.

Par Christine Planté, professeure émérite de littérature française et d’études sur le genre à l’université Lumière Lyon 2, présidente de la Société des études Marceline Desbordes-Valmore

Lecture par Sabine Haudepin, comédienne