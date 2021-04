Colloque en ligne

Marcel Proust: Contested Legacies

Beginning: 9:15 AM (CST)

9:15-9:30 – Opening remarks

Chiara Nifosi (University of Chicago)

9:30-10:30 – Rereadings

Moderator: François Proulx (University of Illinois at Urbana-Champaign)

Xinyi Wei (Northwestern University), “In Search of Miniature: Proustian Japonisme and Scale”

Emma Lunbeck (University of Chicago), “Spectacles of Resemblance at the End of Sodome et Gomorrhe”

Clément Paradis (Université Paris 8 / Université de Saint-Étienne), “Posséder, délivrer, se libérer : la formule libérale de la Recherche”

10:30-10:45 – Break

10:45-11:30 – Keynote speaker

Moderator: Alison James (University of Chicago)

Isabelle Serça (Université de Toulouse – Jean Jaurès), “La mémoire selon Proust: littérature et neurosciences”

11:30-12:30 – Intellectual influences

Moderator: Léon Pradeau (University of Chicago)

Zouhaier Ilahi (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle), “Les affinités entre Proust et Merleau-Ponty : la question de la profondeur du paysage”

Ludovico Monaci (Università di Padova / Université Grenoble Alpes), “‘Lâche comme je l’étais déjà dans mon enfance à Combray’ : Dolores Prato devant la douleur des autres”

Fillipe Mauro (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle / Universidade de São Paulo), “Variations sur un même thème : la présence de Proust dans le roman brésilien”

12:30-1:30 – Break

1:30-2:00 – Corr-Proust: Toward A Digital Edition of Marcel Proust’s Letters

François Proulx and Nicholas Strole (University of Illinois at Urbana-Champaign) in conversation with Clovis Gladstone (University of Chicago)

2:00-2:45 – Keynote speaker

Moderator: Thomas Pavel (University of Chicago)

Hannah Freed-Thall (New York University), “Proust on the Beach”

2:45-3:00 – Break

3:00-4:00 – Rewritings

Moderator: Alison James (University of Chicago)

Ian Ellison (University of Leeds), “‘A Task One Cannot Measure with One’s Watch in One’s Hand’: Translating Proust into German”

Joseph Acquisto (University of Vermont), “Listening to Laporte, Listening to Proust”

Zvezdana Ostojic (Johns Hopkins University), “Intertextual Decomposition of In Search of Lost Time”

4:00-4:15 – Concluding remarks

Chiara Nifosi (University of Chicago)

*

