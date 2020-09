Marc Dominicy

Un mystérieux prince baudelairien.

« Une gravure fantastique », poème LXXI des Fleurs du Mal,

Lormond, Le Bord de l'Eau, collection "Études de Style", 2020.

EAN13 : 9782356877260. — 104 p. — 10 €

Inspiré d’une gravure anglaise (dite « de Mortimer »), le quatorzain intitulé « Une gravure fantastique » dans la deuxième édition des Fleurs du Mal suscite l’étonnement par sa forme tout à fait exceptionnelle, par ce que l’on sait de sa genèse, et par l’obscurité de son contenu.

Qui est ce cavalier qui adopte l’allure d’un prince inspectant sa maison? Faut-il y voir Napoléon III, comme le pensait sans doute Verlaine? Ou s’agit-il d’un autre protagoniste qui aurait occupé, dans la vie personnelle de Baudelaire ou dans son expérience poétique, une place assez importante pour mériter un tel traitement?

Ce livre s’offre comme une enquête qui aboutit, en fin de compte, à la résolution d’une énigme littéraire.

Marc Dominicy est professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles, où il a enseigné la linguistique générale, la grammaire comparée des langues romanes, l'histoire de la linguistique, la rhétorique et la poétique. Ses recherches actuelles portent avant tout sur la poésie, qu’il aborde tant à travers une théorie générale de l’évocation que par le biais d’études philologiques consacrées à la genèse et à l’établissement des textes. Il est notamment l’auteur de La Naissance de la grammaire moderne. Langage, logique et philosophie à Port-Royal (1984) et de Poétique de l’évocation (2011).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…