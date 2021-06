Manières de lire les textes dramatiques.

Métacritique, historiographie, théorie (XIXe-XXIe s.).

Soutenance de thèse de Romain Bionda

sous la direction de Mme la Professeure Danielle Chaperon, Université de Lausanne

Lundi 21 juin 2021 (14h00 - 17h00) - Anthropole 2024, et en ligne

Membres du jury :

M. Raphäel Baroni, Professeur, Faculté des lettres, UNIL

M. Eric Eigenmann, Professeur, Professeur, Université de Genève

M. Jean de Guardia, Professeur, Université Grenoble Alpes, France

Mme Muriel Plana, Professeure, Université Toulouse - Jean Jaurès, France

Pour tout renseignement, merci de contacter Monsieur Romain Bionda (romain.bionda@unil.ch).

*

Notice bio-bibliographique

Après une maturité gymnasiale en grec ancien, allemand et latin à Genève, Romain Bionda obtient à l’Université de Lausanne un baccalauréat et une maîtrise universitaires ès Lettres en français moderne (BA et MA), histoire de l’art (BA et MA) et tibétain (BA). Lors d’un séjour Erasmus à la Freie Universität Berlin, il s’initie aux études théâtrales. Il rédige à son retour un mémoire intitulé L’Hésitation fantastique au théâtre. Il occupe alors deux postes d’assistant étudiant à l’UNIL.

D’abord assistant doctorant à l’Institut de littérature française de l’Université de Neuchâtel, où il enseigne l’écriture académique, il est ensuite assistant diplômé à la Section de français de l’Université de Lausanne, où il intervient principalement dans le module d’Histoire et actualité de la critique et dans le programme de Science et littérature élaboré pour l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il participe aux activités du Centre d’études théâtrales (CET), du Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL) et du Pôle en Narratologie transmédiale (NATRANS). Grâce à une bourse Doc.Mobility du Fonds national suisse de la recherche (FNS), il rejoint l’Institut de recherche en études théâtrales (IRET) de l’Université Paris III Sorbonne-Nouvelle et l’UFR de littérature française et comparée de Sorbonne Université.

Outre quelques comptes rendus, entretiens et traductions, il est l’auteur d’une vingtaine d’articles scientifiques qui, avec un intérêt particulier pour les questions théoriques et historiographiques, portent principalement sur les multiples relations entre la littérature et le théâtre aux XIXe, XXe et XXIe siècles, et plus secondairement sur le fantastique, le futurisme ou la science-fiction. Il a co-écrit l’ouvrage Faire littérature : usages et pratiques du littéraire (XIXe-XXIe siècles) (2019) et (co)dirigé plusieurs numéros de revue : Les Conditions du théâtre : le théâtralisable et le théâtralisé (2017), Les Conditions du théâtre : la théâtralisation (2017), La Mort de l’auteur (2019) et Les Études théâtrales à l’intersection des disciplines (2020). Il prépare actuellement un numéro intitulé Le Théâtre de science-fiction : premiers éléments de cartographie et un autre intitulé Publier la littérature. Il est membre du Groupe de recherche sur la Poétique de la scène contemporaine de Paris III (GRPSC), de Lire en Europe aujourd’hui ! (LEA) et du Conseil scientifique de Fabula.org, où il est co-responsable de la revue Fabula-LhT : littérature, histoire, théorie.